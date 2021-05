Finalmente l’attesa è finita. La data del gran finale di stagione de La Casa di Carta 5 è stata pubblicata. I fan non riescono ancora a crederci.

La Casa di Carta è una serie tv spagnola che ha conquistato il mondo intero. E’ arrivata alla quinta stagione e ci sarà il gran finale, i fan non vedono l’ora.

Finalmente dopo tanto tempo di attesa la piattaforma Netflix (sulla quale viene trasmessa) ha annunciato la data. Essendo il finale di stagione è stato pensato di dividere la quinta serie in due parti.

La prima parte verrà trasmessa il 3 settembre, la seconda parte il 3 dicembre 2021, un totale di dieci episodi in tutto.

Una serie imperdibile che ha fatto sognare il mondo

Nessuno si sarebbe mai aspettato un successo simile per La Casa di Carta, Il creatore della serie trasmessa da Netflix, Álex Pina ha dichiarato che la quinta stagione sarà superlativa: “Quando abbiamo cominciato a scrivere la Parte 5, nel bel mezzo della pandemia, abbiamo capito che avremmo dovuto stravolgere le aspettative del classico formato da dieci episodi e abbiamo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie già nel volume 1. Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette. Nel volume 2 ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti”.

La trama della quinta stagione de La Casa di Carta è tutto un programma.

Da oltre 100 ore la banda di ladri è rinchiusa nella Banca di Spagna. Dopo aver salvato Lisbona arriva un momento buio per la perdita di un componente. Il professore è stato catturato da Sierra e strano ma vero non ha un piano di fuga. Quando tutto sembra perduto entra in scena un nemico molto potente: l’esercito. Quella che doveva essere una semplice rapina sarà una guerra.