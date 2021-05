“Oggi è un altro giorno”, Malgioglio: chi condurrà l’Eurovision in Italia

I Maneskin trionfano agli Eurovision song contest ed è subito polemica. Tuttavia il risultato ottenuto dai quattro ragazzi romani reduci dalla vittoria al festival di Sanremo è strabiliante: erano 31 anni che nessun artista vinceva il costest internazionale.

Qualche giorno dopo l’incredibile risultato ottenuto dalla rock band romana Maneskin e alle polemiche relative al gesto equivoco del frontman Damiano David chino su un tavolino mentre coglieva i cocci di un bicchiere rotto, nei salotti televisivi si fa il totonomi per chi dovrà condurre la prossima edizione dell’Eurovision song contest.

Chi condurrà il prossimo Eurovision Song Contest a Milano?

Durante la puntata del 24 maggio di “Oggi è un altro giorno”, ospiti di Serena Bortone ci sono Cristiano Malgioglio e dei giornalisti che hanno ripercorso i punti salienti della gloriosa serata all’insegna della musica e dello spettacolo.

“Sono andato a dormire, avevo fame ma ero felicissimo perché dopo tantissimo tempo vincere un premio così prestigioso è un’emozione immensa”.

Queste le parole d’esordio di Cristiano Malgioglio, l’ospite d’onore di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” e conduttore insieme con Gabriele Corsi dell’edizione 2021 del contest internazionale.

“Il giorno dopo – dice Malgioglio – c’è stato il grande dolore di questo giornalista francese che ha scritto una pagina orribile forse perché voleva che vincesse la ragazza francese che è dolce, stupenda, bella voce. Quando l’ho vista mi è sembrato che stesse partecipando a Tale e Quale show perché mi sembrava Edith Piaf ma a differenza sua aveva una voce molto pulita e meno sofferente. Chi mi conosce bene sa che quando c’è da dire qualcosa la dico e mi sono sentito di essere sincero“.

“La canzone inglese non mi è piaciuta affatto – dice Malgioglio – però mi è sembrata pazzesca la cantante albanese e anche quella portoghese. Però i Maneskin sono molto eleganti, sono nuovi, fanno un rock molto raffinato. L’anno prossimo in Italia sicuramente l’Eurovision dovrò condurlo io dato che abbiamo portato fortuna“.

Poi Claudia Rossi, giornalista del FQ Magazine, ha espresso un parere positivo sull’Eurovision che l’anno prossimo si farà in Italia. Un altro ospite in collegamento con “Oggi è un altro giorno è Davide Maggio il quale parla dell’appello di Chiara Ferragni a voltare i Maneskin all’Eurovision Song Contest.

“Io credo che lo spostamento dei voti – ribatte Davide Maggio – sia molto relativo. Quando ci sono manifestazioni di questo tipo se arrivi al pubblico lui ti voterà. Mi stupisce che l’Inghilterra che musicalmente ha una storia molto importante abbia preso zero punti dalla giuria di qualità e zero punti dal televoto“.

A proposito della polemica bizzarra, incresciosa e ridicola sul frontman dei Maneskin, Damiano, che avrebbe fatto uso di cocaina durante la diretta è la stessa padrona di casa a esprimersi: “Io credo che nessuno dotato di sale in zucca – dice la conduttrice Serena Bortone – non si droghi davanti a milioni di spettatori. Bisogna ricordare che questo è l’evento più seguito al mondo dopo il super bowl. I ragazzi in perfetto inglese hanno subito risposto che avrebbero fatto il test antidroga qualora fosse servito. Si era semplicemente rotto un bicchiere. La cosa bizzarra è che hanno chiesto conto al ministro degli esteri francese di cosa fosse successo”.

A questo punto però in studio si cerca di fare chiarezza con il corrispondente Rai da Parigi. “Occorre fare un passo indietro – dice il giornalista -. Da cosa parte questa deliziosa e inutile polemica? Qualche cretino ha ipotizzato che si potesse trattare di un tiro di coca. Il risultato è stato che il giornalista ha riproposto quello che una fonte aveva proposto come provocazione o come dubbio. La mattina dopo il ministro degli esteri ha detto che qualora ci fosse un comportamento simile sarà cura degli organizzatori valutare la procedura di esclusione ma lui non ne sapeva nulla delle polemiche su Damiano. Insomma, una polemica sterile basti pensare che nelle ore successive alla vittoria dei Maneskin, i ministri francesi si sono complimentati con gli amici italiani per la loro vittoria. I francesi dopo la Francia amano l’Italia mentre noi siamo orientati verso un altro atteggiamento“.

Infine, il corrispondente Rai da Parigi si chiede come sia possibile che il Regno Unito, la patria del rock, non abbia preso nemmeno un voto. Secondo il giornalista sull’Eurovision peserebbero questioni geopolitiche come la Brexit ma anche le polemiche sul vaccino Astrazeneca. Dunque, non solo musica ma anche e soprattutto affari internazionali.

