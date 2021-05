Modella, influencer e Miss Italia 2019, Carolina Stramare ha conquistato tutti con la sua bellezza e simpatia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

La bella Carolina Stramare nasce a Genova nel 1999, poco più che ventenne ha dovuto affrontare un dolore immane, nel 2018 è venuta a mancare la sua mamma a causa di un tumore.

Trascorre la sua infanzia a Vigevano in provincia di Pavia con i genitori e i nonni: Dopo essersi diplomata al liceo linguistico frequenta a Sanremo un corso di formazione grafica e progettistica all’Accademia di Belle Arti.

Carolina è famosa per aver vinto nel 2019 il titolo di bellezza più ambito, quello di Miss Italia. Grazie alla corona per la bela modella si aprono le porte della notorietà che la conducono verso il fortunato presente che sta vivendo ora.

Carolina durante la “reggenza” ha decretato un record, è stata la Miss Italia che ha mantenuto più di tutte la carica a causa della pandemia da covid-19.

Il 15 marzo 2021 è partita per lo show “L’Isola dei Famosi” condotto da Hillary Blasi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> La Casa di Carta, il clamoroso annuncio di Netflix

Carolina Stramare fa impazzire tutti, la sua bellezza è disarmante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Tragedia Stresa-Mottarone, parla il capo dei soccorsi Matteo Gasparini. Una scena raccapricciante

Carolina Stramare su Instagram è seguita da 229 mila follower, per la sua bellezza, simpatia e genuinità è molto amata dai suoi fan che le fanno sentire come possono la loro vicinanza.

Un’ora fa il web è andato letteralmente in tilt per la foto che Carolina ha condiviso sul suo profilo social, la bella modella pubblica molto spesso suoi scatti e nelle stories tiene sempre aggiornati i follower sulle sue giornate.

Nella foto che ha mandato in ebollizione il web vediamo una bellissima Carolina in versione sportiva di Lara Croft. Il fisico perfetto e la coda di cavallo leggermente spettinata sono una visione per gli occhi di molti utenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Diversi sono sati i commenti per l’influencer, “qui c’è solo da impazzire” ha scritto qualcuno, mentre in moti hanno commentato con svariate emoticon, cuori, faccine e molto altro.

Con questo nuovo scatto Carolina ha incassato nuovamente una valanga di consensi.