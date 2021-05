“Io come te”, Rosita Celentano innamora i fan con i suoi amici – FOTO

Rosita Celentano ha condiviso poche ore fa uno scatto molto dolce in cui è in compagnia dei suoi amici: un’immagine che ha fatto innamorare i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

La figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano, Rosita, ha fatto innamorare i follower con una foto pubblicata sui suoi social molto dolce in cui appare con tre amici, i suoi fedeli cagnolini. Quello che ha colpito di più i suoi fan, oltre alla foto in sé, è stata la lunga didascalia che ha scritto per descrivere al meglio il suo pensiero. Rosalinda Celentano racconta in immagini e parole l’amore che prova verso i suoi fedeli compagni di vita e fa un’esortazione verso gli uomini, dicendo loro di non provare mai a innamorarsi di una donna che ama i cani, spiegando poi i più svariati motivi per cui è meglio non farlo se non si è all’altezza di un’amante dei fedeli amici a quattro zampe.

La Celentano scrive: “Lei crede nell’amore vero. Crede che tornando dal lavoro ci sia qualcuno che nonostante la giornata pesante sia lì, ad aspettarla per baciarla”. Quindi asserisce di non innamorarsi di una donna che ama i cani perché è “pazza”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Beautiful, un personaggio farà una fine orribile: i fan sono già sconvolti

Rosita Celentano, la foto che descrive l’amore verso i cani

Per vedere la foto dolcissima di Rosita Celentano, vai su Successivo