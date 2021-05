Sanremo 2022, c’è la prima conferma ufficiale sul presentatore

Tra dubbi e speranze, sul prossimo presentatore del Festival di Sanremo arriva la decisione finale. Con grande sorpresa del pubblico

Il Festival di Sanremo si è concluso solo da pochi mesi ma la macchina di un evento della sua portata necessita di rimettersi in corsa al più presto. Si è parlato molto del nome di chi otterrà il timone della settantaduesima edizione e dopo molti dubbi e altrettante speranze è giunta oggi una notizia ufficiale. Dopo il successo delle ultime due edizioni il pubblico ha richiesto a gran voce il ritorno di Amadeus per il terzo anno consecutivo. Il presentatore ha, una volta per tutte, chiarito la sua posizione a riguardo. Scopriamo la sua decisione.

Amadeus a Sanremo 2022? Le sue parole chiariscono ogni dubbio

Al termine di un’edizione particolarmente complicata, realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza e in un Ariston completamente vuoto, Amadeus fu chiaro. Il conduttore affermò con fermezza di volersi prendere una pausa dal Festival. In passato è tuttavia accaduto che un presentatore rifiutasse l’offerta di un’ulteriore conduzione per poi cambiare idea.

Nel caso di Amadeus questo non è accaduto. Nonostante alcune dichiarazioni abbiano fatto pensare a una porta lasciata aperta, in un’intervista a Il Messaggero il presentatore ha messo le cose in chiaro. Una volta per tutte. “Non se ne parla” -ha dichiarato- “Mi auguro di poterlo condurre ancora, se la Rai lo vorrà, ma non nel 2022“. La volontà di tornare a Sanremo esiste, ma non per un terzo anno consecutivo. “Sanremo ha bisogno di energie particolari“, ha affermato.

Il presentatore ha voluto poi congratularsi con i Maneskin per la prestigiosa vittoria all’Eurovision Song Contest. Ha sottolineato quanto sia stato felice di averli scelti per il suo Festival, pur andando contro coloro che ritenevano potesse essere una scelta azzardata. Non lo è stata.

Se Amadeus ha chiuso momentaneamente le porte con Sanremo, il suo nome è apparso tra i papabili conduttori dell’edizione dell’Eurovision 2022 che si terrà in Italia. Su quel fronte è apparso piuttosto interessato. “In caso di chiamata valuterei l’idea…“, ha dichiarato.