Elisa Visari è la nuova ragazza di Andrea Damante e i due sembrano molto innamorati, anche se c’è chi pensa ancora a lui con l’altra

Elisa Visari e Andrea Damante sono la coppia del secolo. I due sembrano molto affiatati e a quanto pare stanno per incoronare il loro sogno. Qualche tempo fa, infatti, si parlava di un presunto matrimonio tra i due dopo che entrambi avevano pubblicato su Instagram dei dettagli che rimandavano esclusivamente alle nozze.

Sono tornati da poco dalla Sicilia dove hanno trascorso del tempo insieme. Ora si godono le belle giornate in attesa dell’estate 2021 che sembra non arrivare mai.

Elisa Visari: con la sua bellezza non ha rivali – FOTO

Elisa Visari e Andrea Damante stanno insieme da poco ma, secondo quanto ha rivelato il dj, l’ex tronista non è mai stato così preso e innamorato di una persona. Neanche di Giulia De Lellis, la rivale dell’attrice, che dopo alti e bassi ha deciso di intraprendere un’altra strada rispetto al suo ex.

La loro è stata la storia d’amore più discussa dal web e ancora oggi sono molti coloro che sperano in un ritorno di fiamma. Entrambi però sembrano aver voltato pagina: Damante con la sua bella Elisa e De lellis con il suo Carlo.

“Sei più bella di lei” scrive qualcuno sotto all’ultima foto della Visari. Il follower che ha commentato si stava riferendo all’ex di Damante? Poco importa, lo scatto è diventato virale e Elisa ha lasciato tutti senza fiato con quel corpo afrodisiaco.

I due sono pronti a vivere un’estate all’insegna dell’amore, alla scoperta di posti meravigliosi come loro. Il web non ha occhi che per la nuova coppia. Giulia De Lellis è ormai acqua passata, non solo per Damante ma anche per la maggior parte dei fan.