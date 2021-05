La showgirl Antonella Elia è bellissima, durante le sue vacanze in spiaggia svela il suo bikini e diventa il sogno di molti.

E’ finalmente giunto il momento di concedersi pienamente una meritata pausa di relax e di godere di un po’ di sano divertimento. Proprio a tal proposito, nella giornata di ieri domenica 23 maggio, la celebre showgirl cinquantasettenne Antonella Elia ha ufficialmente dato inizio alla stagione estiva 2021, cimentandosi allegramente nella sua prima nuotata in acque salate.

Come aveva già annunciato e poi dettagliatamente documentato, attraverso scatti e filmati scatti pubblicati negli ultimi giorni, Antonella aveva deciso di recarsi in Calabria. Il viaggio è stato deciso in occasione del quarantasettesimo compleanno del suo attuale partner, nonché noto attore, Pietro Delle Piane. Ed, ovviamente, dopo i festeggiamenti romantici ed il recentissimo ritorno di fiamma della coppia, la soubrette torinese ha in seguito optato per il più adatto passatempo…

Antonella Elia, tra bellezza e desiderio: in spiaggia è “il sogno di molti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Recatasi presso la località marittima di Fiumefreddo Bruzio, Antonella ha poi pubblicato sul suo profilo ben tre istantanee dalla naturalezza devastante. Confermando in tal modo, con i suoi quasi 400mila follower, la sua soddisfazione a riguardo: “Oggi primo giorno di mare 🌊😍 Che sogno!“.

Le tre fotografie in spiaggia, come segnalato dalla stessa Antonella, sono state realizzate nella sua interezza proprio dal fidanzato “Pietro❤️“. Il feeling tra i due sembra essere davvero molto intenso, tant’è che entrambi, dopo che Antonella ha deciso di lanciare ai suoi fan l’invito di porre loro alcune domande sul loro legame, si sono divertiti a rispondere attraverso una lunghissima serie di storie. Ognuna delle quali rigorosamente ambientata fra la sabbia e le suggestive onde del sud Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Nel frattempo, dopo aver confessato il “luogo più strano in cui hanno fatto l’amore“, rivelandone di sorpresa più di uno, gli ammiratori della soubrette ed ex coinquilina del “Grande Fratello Vip“, nonché poco più tardi concorrente del focoso reality di “Temptation Island” nel suo bikini verrà così descritta. Come “il sogno di molti uomini“.