L’attrice e autrice di monologhi Aurora Leone e il collega Ciro Priello (attore, autore e comico) hanno denunciato un episodio maschilista.

Nel corso della cena ufficiale per la Partita del Cuore al J Hotel, Aurora Leone e Ciro Priello si scagliano contro il comportamento del vice – presidente Gianluca Pecchini.

La Partita del Cuore è un evento benefico per la ricerca contro il cancro: la partita si svolgerà martedì 25 maggio all’Allianz Stadium di Torino.

Nella vigilia di questo evento è accaduta una vicenda sessista e maschilista ad opera proprio del direttore generale, che sembrerebbe aver detto alla giovane Aurora di andarsene da quel tavolo per sedersi a quello delle donne, nonostante fosse stata convocata in qualità di giocatrice.

Ecco le parole di Pecchini riportate dalla 19enne: “Non farmi spiegare perché non puoi stare seduta qui, tu non puoi e basta“.

Aurora Leone vittima di atteggiamenti maschilisti e difesa dal suo collega: “Io e Ciro non parteciperemo…”

Ciro Priello ha provato a spiegare che Aurora, dovendo prendere parte alla partita, aveva il diritto di stare lì con loro, ma le sue parole non sono servite.

Dunque la decisione di Aurora Leone e del collega è stata comunicata: non parteciperanno alla Partita del Cuore, nonostante ci tenessero molto.

Continueranno senza dubbio a donare per la ricerca contro il cancro, hanno spiegato, ma non prenderanno parte a quell’evento che avrebbe dovuto avere completamente un altro sapore.

Ecco le sue parole: “Avrei voluto giocare anche in quanto donna, mi spiace parlare in questi toni ma quello che mi è successo non mi era mai capitato. Mi sono sentita in imbarazzo“.

Molti cantanti (ad esempio Andro dei Negramaro o Eros Ramazzotti) sono andati a scusarsi con loro dopo l’accaduto.