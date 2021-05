Alessia Marcuzzi e quel corpino che lascia a bocca aperta: essenza di seduzione – FOTO

Alessia Marcuzzi, il suo stile sempre impeccabile e seducente. La conduttrice stupisce con un corpino da urlo e Instagram è subito ai suoi piedi: favolosa

Se servono lezioni di stile, la pagina Instagram di Alessia Marcuzzi è la consultazione del mentore di cui si necessita. Unica e inconfondibile, la sua personalità emerge da ogni outfit, per travolgere di infatuazione lo spettatore.

Immancabile la nota accattivante nei look della conduttrice, come si evince anche da ogni puntata di “Le Iene“, in cui puntualmente sfoggia la perfetta silhouette in vesti eleganti e audaci nello stesso tempo.

Non la minima parvenza dei suoi 48 anni, e risulta difficile credere ne siano trascorsi 20 dal suo esordio nel programma di Italia 1. Qualità della sua bellezza, l’eterna giovinezza, riscontrabile ad ogni suo post. Come l’ultimo, in cui lingerie e moda si fondono per dare vita a un abbinamento assolutamente seduttivo.

Alessia Marcuzzi, l’outfit che conquista Instagram

Ancora una volta Alessia Marcuzzi attira l’attenzione sui social attraverso la sua magnifica e affascinante bellezza. Questa volta si supera in una scelta particolare, che si rivela perfetta per un’uscita in comodità, senza rinunciare alla sensualità.

Caratteristica primaria dei suoi look che non può assolutamente mancare, abbina un corpino aderente e scollato nella tonalità del nero, al jeans azzurro, ed è subito un successo. Non trascura la sua simpatia, che caratterizza da sempre non solo la sua persona, ma anche il percorso televisivo.

La descrizione al post è una battuta divertente, che attira subito commenti: “E comunque non sei Kate Moss. Ma so Alessia però“. Spunta il commento VIP di Emma Marrone, che mette per iscritto quello che tutti pensano: “E sei bona però“.

Totalizza quasi 40 mila like, e la venerazione dei fan, che non possono fare a meno di investirla di affetto.