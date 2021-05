Alessia Marcuzzi fuori da “Temptation Island”: la replica al veleno

Alessia Marcuzzi non sarà al timone di “Temptation Island 2021”. La replica della conduttrice ha lasciato gli utenti interdetti

L’edizione 2021 di “Temptation Island” porterà con sé delle importantissime novità. Quest’anno, anche a causa degli ascolti registrati durante la precedente edizione, il programma di Maria De Filippi andrà in onda esclusivamente a giugno, proponendo la versione “Nip”. La produzione, stando a quanto rivelato, avrebbe deciso di affidare la conduzione allo storico presentatore Filippo Bisciglia, che da anni è il simbolo di “Temptation Island”. Una scelta che Alessia Marcuzzi, letteralmente tagliata fuori dal programma, non ha mancato di commentare. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la moglie di Paolo Calabresi Marconi non ha nascosto quello che realmente pensa della trasmissione.

Alessia Marcuzzi fuori da “Temptation Island 2021”: la replica al veleno

Alessia Marcuzzi, secondo quanto dichiarato dalla produzione, sarebbe fuori dal cast di “Temptation Island”. Durante la precedente stagione televisiva, gli ascolti del programma non erano stati affatto rosei. Trasmettere due edizioni nel giro di poche settimane, infatti, aveva finito per penalizzare la versione “Vip”, condotta proprio dalla Marcuzzi. La conduttrice, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato il proprio stato d’animo in merito alla decisione presa dagli autori.

“Per il momento è prevista una sola versione con Filippo Bisciglia. Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte“, ha esordito Alessia, che però non ha nascosto la sua profonda delusione. “Confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio, perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi“: un’opportunità che, almeno per quest’anno, gli è stata negata.

Il pubblico, che ha amato la conduzione di Alessia Marcuzzi, desidera rivederla al più presto al timone del format. Indubbiamente, qualora Maria De Filippi cambiasse idea, la presentatrice non si tirerebbe affatto indietro di fronte all’eventualità.