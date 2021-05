“Matrimonio a prima vista Italia”, scoppia l’amore tra due ex concorrenti? Il dettaglio cruciale

Nuovo amore in vista per due ex concorrenti di MAPV Italia, le foto e i video non mentono e in molti vociferano sul loro conto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Ghiselli (@andreaghiselli91)

L’edizione 2020 del programma “Matrimonio a prima vista” è stata sicuramente quella che ha regalato i migliori colpi di scena nella storia del docureality. Coppie scoppiate, amori nati al termine delle riprese, cuori infranti e amicizie distrutte dopo incomprensioni mai sanate.

Ricordate tutti la burrascosa fine di Andrea Ghiselli con Nicole Soria (adesso felicemente insieme con Marco Rompietti dell’edizione 2019) che poi allacciò una relazione con Sitara Rapisarda.

Il giovane ristoratore di Pesaro da diversi mesi ha intrapreso invece una splendida amicizia con un’altra ex concorrente del programma che però, in base alle stories condivise sui rispettivi profili social, sembra essere un amore in fase di espansione.

Andrea solo a inizio mese, allegando una foto di loro due insieme scriveva: “E poi arriva una ventata d’ aria nuova, fresca, speciale…che quando l’incontri è difficile da abbandonare 💋”. Avete capito di chi stiamo parlando?

LEGGI ANCHE —-> Matrimonio a Prima Vista, volano insulti e minacce: “Prima o poi ci vedremo a 4 occhi”

Gemellaggio Brianza-Pesaro: i due ex concorrenti usciranno allo scoperto?