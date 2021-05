“Ballando con le Stelle”, la bella concorrente ritorna agli albori

“Ballando con le Stelle” e il suo alone magico. Il programma di Milly Carlucci fa accendere i riflettori e dona nuova vita professionale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

“Ballando con le Stelle”, lo show del sabato sera di Rai1, nel corso degli anni ha ospitato tantissimi volti famosi. Il programma di Milly Carlucci che mette alla prova i volti famosi con la danza, spesso ridona visibilità a chi negli anni l’ha persa riaccendendo i riflettori.

Diversi sono stati i vip che si sono messi in gioco e che hanno approfittato del programma Rai per rimettersi in carreggiata grazie al coinvolgimento mediatico. Una mossa che serve a riportare il proprio nome e il proprio viso in prima serata sulla tv di Stato.

È quello che ha fatto un’attrice napoletana molto amata nel corso degli anni Duemila che dopo alcuni anni ha perso via via popolarità. Grazie a “Ballando con le Stelle” è tornata in auge e avvicinandoso di nuovo al suo primo amore, il teatro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Gf Vip”, è clamoroso: “Chiedo il provino alla grande soubrette”. Nome esilarante

“Ballando con le Stelle” ridona il successo all’attrice: ecco chi è

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Valanzano (@lavalanzano)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Carlo Conti e quel pianto per la morte dei suoi amici: “Dolore immenso”

Parliamo di Benedetta Valanzano, ve la ricordate? La bella attrice protagonista negli anni Duemila di tante fiction di successo: La stagione dei delitti, Elisa di Rivombrosa 2, Un posto al sole, Il generale Dalla Chiesa, La nuova squadra, Piper, Filomena Marturano.

Il teatro la sua vera passione, il mondo dal quale proveniva. Aveva studiato per quattro anni alla Scuola Teatrale Compagnia “La Mansarda” prendendo parte a molti spettacoli che la portano nel 2005 nel cast del film Non avere paura. Da qui varie produzioni cinematografiche come Vita Smeralda e Los Borgia.

Poi un po’ di oblio fino a quando grazie a “Ballando con le Stelle” è riuscita a tornare sul piccolo schermo in compagnia con il ballerino Dima Pakhomov. Qui si è dimostrata abbastanza capace anche se ha perso la sfida al televoto con Lorenzo Cresci.

Grazie alla partecipazione a “Ballando con le Stelle” però Benedetta Valanzano è tornata al suo primo amore, il teatro, da quel palco dal quale è partita la sua carriera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Valanzano (@lavalanzano)

Nello stesso anno recita con Vincenzo Salemme ne L’astice al veleno e negli anni a seguire tante altre produzioni da Il marchese del grillo che l’ha tenuta impegnata per ben due stagione fino a Il Conte Tacchia.