La nostra video intervista a Benedetta Mazza, conduttrice tv e seguitissima influencer sui social. A YesLife ha raccontato tutta la sua carriera e alcuni elementi inediti del suo carattere e della sua vita professionale

Conduttrice televisiva, attrice, modella e showgirl, Benedetta Mazza si è fatta conoscere al pubblico italiano per la sua bellezza che l’ha portata nel 2008 dalla sua Parma direttamente a Miss Italia classificandosi in quinta posizione.

Da qui tantissime esperienze televisive da “L’Eredità” nella veste di professoressa a “Pechino Express”, fino a “Tale e Quale Show” dove si è fatta conoscere per essere un’artista poliedrica e completa. Il 2018 è, invece, l’anno del “Grande Fratello Vip” che la porta fino alla serata finale. Tante esperienze alla conduzione e come testimonial di noti brand, Benedetta è seguitissima sui social con quasi 400 mila follower su Instagram. Alle telecamere di YesLife ha raccontato tutta la sua carriera e alcuni elementi inediti del suo carattere e della sua vita professionale.

Ciao Benedetta, presentati ai nostri ascoltatori

Mi chiamo Benedetta Mazza, ho 31 anni, lavoro in tv dal 2008. Ho fatto tanti programmi. Io mi definisco una conduttrice televisiva ma ho avuto anche occasione di recitare, di cantare, mi applico e sono sempre work in progress. Detto questo sono una ragazza normalissima come tutti gli altri.

La tua prima apparizione in tv

Ho iniziato per caso nel 2008, per caso, partecipando a Miss Italia con il titolo di Miss Emilia. Poi da lì è iniziato un percorso del tutto casuale, voluto chiaramente, però non pensavo mai di fare questo percorso in tv.

E l’ultima?

Sto lavorando per fortuna sul canale 32 del digitale terrestre, QVC, il canale per l’Italia, ed è un 17 ore di dirette quotidiana, dove andiamo a raccontare tanti prodotti, una sorta di esperienza multimediale e di shopping tramite la televisione.

Tale e Quale Show, lo rifaresti?

Sii, penso che è stato il programma più complesso perché devi dimostrare una competenza. Sono arrivata digiuna da qualsiasi tipo di esperienza nel senso che io non ho mai fatto lezioni di canto, non nasco attrice e neanche imitatrice. Essendo andato bene ho potuto fare otto puntate meravigliose e sono rimasta in rapporto con i miei insegnanti. Lo rifarei e lo consiglierei a qualsiasi professionista della televisione che ha voglia di esprimersi in questo modo diverso. È qualcosa da curriculum di cui vai proprio orgoglioso.

GF Vip, esperienza fatta e archiviata o da rifare una seconda volta?

Il GF è un programma che io ringrazierò sempre perché mi ha dato la possibilità di farmi conoscere. È stato vissuto con una sincerità mia e mi sono ritrovata in quella casa ed ero serena come non me lo ero da tempo. Non lo rifarei solo perché non avrei lo stesso sguardo pronto a sorprendersi.

Benedetta conduttrice, c’è un nome a cui ti ispiri?

Sono tantissime le conduttrici che mi piacciono. Come donna, perché la stimo come persona avendo la fortuna di conoscerla, mi piace molto Adriana Volpe. Mi piace anche la Marcuzzi per essere naturale e frizzante.

Carlo Conti, presenza importate nella tua carriera: 3 aggettivi per descriverlo

Io ringrazierò sempre Carlo perché è quello che mi ha tenuto a battesimo ed è la prima persona che ha creduto in me dopo Miss Italia scegliendomi per “L’Eredità”. È una persona semplice, con una educazione incredibile, è un artigiano del settore, meticolosissimo.

Parma, il tuo posto del cuore

Beh, il parco Ducale che oggi è la sede dei Ris ed era la reggia di Maria Luigia, è un luogo verde ed elegante. Ho tantissimi ricordi perché sono cresciuta lì, è un posto veramente del cuore. Ogni tanto ci torno perché è un posto che mi da una bella energia.

