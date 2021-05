Carolina Marconi è stata concorrente del “Grande Fratello” nella quarta edizione. Su Instagram ha scritto un messaggio molto toccante, sta per iniziare un percorso che le cambierà la vita.

La bellissima Carolina Marconi deve la sua notorietà alla casa del “Grande Fratello” quarta edizione. Dopo essere uscita dalla casa più spiata di Italia per lei è iniziato un periodo d’oro che dura tutt’ora.

Carolina ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo e negli ultimi anni è diventata anche un’influencer su Instagram infatti è seguita da 190 mila follower.

L’ex gieffina usa molto i social per comunicare con i suoi amici virtuali e li tiene aggiornati sui suoi progetti lavorativi e privati, sulle sue gioie e suoi suoi dolori. E purtroppo Carolina ha confessato un suo dolore proprio tramite Instagram.

“Ho un po’ d’ansia, ma non sono sola”, Carolina si fa forza come può

Carolina Marconi tramite un post su Instagram ha annunciato di dove iniziare a breve un ciclo di chemioterapie che dureranno fino a dicembre. La bella modella qualche tempo fa aveva riferito alla sua community di essere stata operata al seno in quanto aveva scoperto di avere un tumore.

Prima di iniziare la chemioterapia ha avuto condividere con i suoi follower il suo stato d’animo, Carolina ha ricevuto moltissima vicinanza e per questo ha detto di sentirsi meno sola anche se ha paura: “Vorrei ringraziare tutti per i tanti messaggi che ho ricevuto mi danno tanta forza e una carica positiva non me l’aspettavo anche perché non sono stata mai brava ad esternare i miei sentimenti sono una frana in questo forse pecche’ non voglio ammettere che sono troppo sentimentale e faccio la dura”. Esordisce Carolina nel suo post.

Ed ha continuato dicendo: “Grazie anche alla mia famiglia ed amici che mi hanno organizzato un weekend stupendo nella mia amata Formia un posto magico per me perché ci andavo da bambina”.

E poi ancora: “Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perché nn potrò più prendere sole fino a dicembre ,ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e nn mi fanno sentire sola”.

Carolina ha ricevuto tantissimo affetto dopo questa confessione ma la sua community farà di tutto per starle accanto in questo momento toccante. Forza Carolina.