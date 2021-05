“Non hai rivali”. Cristina Buccino è la regina del web: spettacolo della natura – FOTO

Cristina Buccino. L’influencer di origini calabresi fa incetta di like su Instagram. Anche l’ultimo scatto condiviso raccoglie consensi a profusione: perfetta

Se non conoscete ancora Cristina Buccino probabilmente vivete fuori dal mondo. La modella ha conquistato un’ampissima platea su Instagram, raggiungendo cifre incredibili di visualizzazioni. Solo su Instagram conta al momento oltre 2,5 milioni di seguaci che costantemente sono tenuti aggiornati sugli impegni e i progressi della loro beniamina.

Gli shooting fotografici, le sessioni di allenamento, le sedute di bellezza e cure estetiche, le sponsorizzazioni di prodotti di prestigio con partner commerciali di alto livello, gli hobby, i viaggi. Questo e tanto altro racchiude la pagina social della Buccino, un’autentica bellezza che ha conquistato il cuore di tutti ma che ha avuto un inizio di carriera ben diverso da quello che sta attualmente portando avanti.

Cristina Buccino: l’evoluzione di carriera della modella calabrese

Classe 1985, nata a Castrovillari, in Calabria, Cristina Buccino ha sempre desiderato ritagliarsi il suo posto speciale nello show business nostrano ma il suo primo amore è stato il piccolo schermo. Ha esordito infatti su Rai 1 con il programma Tutto X Tutto. É passata poi su Rai 2 con Gene Gnocchi nella trasmissione Artù. L’abbiamo vista partecipare al concorso Veline su Canale 5, arrivando alle fasi finali.

É tornata poi in Rai, precisamente all’Eredità, ricoprendo il ruolo di una delle famose professoresse. Un passaggio anche all‘Isola dei famosi per poi decidere di dedicarsi solamente al web e alla sua carriera come influencer.

L’ultimo post pubblicato la vede in un completo color carne: crop top e shorts. Sguardo fisso in camera, capelli raccolti e gambe chilometriche in bella vista.

In pochi attimi migliaia di like, al momento sfiorano i 40mila. Solo commenti di plauso al suo indirizzo: “Non hai rivali”, “Strepitosa e unica: una dea”, “Sei uno spettacolo della natura”, “The most beautiful lady in the world”.