Dayane Mello, altra terribile tragedia in famiglia dopo la morte del fratello

Dayane Mello, dopo la morte del fratello Lucas una nuova tragedia: sua madre ha il cancro. Lo ha raccontato in un post che ha scritto sul suo profilo di Instagram

La vita continua a regalare dolori a Dayane Mello, dopo l’ultimo che ha vissuto nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente del reality, infatti, proprio tra quelle mura apprese della morte di suo fratello Lucas in un incidente stradale. Aveva solo ventisei anni, era il più piccolo della famiglia e lei lo aveva cresciuto. Purtroppo, a causa del covid, per raggiungere il Brasile avrebbe dovuto affrontare una quarantena che comunque non le avrebbe permesso di arrivare in tempo al funerale, motivo per cui alla fine decise di rimanere e di andare fino in fondo. Arrivò in finale e si classificò quarta: una volta uscita, è tornata a casa dalla sua famiglia.

Dayane Mello, un nuovo dolore: “Mia madre ha il cancro”

Dopo un breve periodo felice, Dayane ieri sera è tornata sui social per comunicare una brutta notizia ai suoi followers. “Oggi mia madre ha scoperto di avere il cancro e io non so come fare per aiutarla“. Proprio nella casa aveva raccontato di avere un rapporto complicato con sua madre, e durante la parte finale del programma, Alfonso Signorini aveva cercato di farle parlare a distanza in una videochiamata. Sicuramente Dayane in questo momento ha messo da parte il rancore che ha covato nei suoi confronti in questi anni e prova solo un immenso dolore al pensiero di perdere un’altra persona importante della sua vita.

Appena comunicata la notizia sui social, i suoi fans hanno lanciato un hashtag su Twitter e le hanno scritto tantissimi messaggi per esprimere la propria vicinanza e solidarietà, con la speranza che questa volta le cose possano risolversi e andare nel migliore dei modi.