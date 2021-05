Elodie, il balletto è qualcosa di mai visto: vibra tutto, è pazzesca – FOTO

Elodie, il balletto è qualcosa di mai visto: le Instagram stories postate dalla cantante hanno mandato il web in tilt. Unica!

Elodie Di Patrizi sta vivendo un periodo d’oro della sua carriera televisiva, che dopo il distacco da Emma Marrone è decisamente decollata. Inizialmente, infatti, l’ex concorrente di “Amici” si era affidata in tutto e per tutto alla sua coach, con la quale condivideva anche i medesimi produttori. Con il tempo, tuttavia, Elodie ha maturato la convinzione di doversi allontanare da Emma, la cui immagine avrebbe fin troppo oscurato il suo percorso artistico.

Una decisione che ha senza dubbio giovato alla Di Patrizi. La cantante, negli ultimi tempi, sta infatti collezionando un successo dietro l’altro: quest’anno, la romana ha addirittura presenziato al festival di “Sanremo” nel ruolo di valletta. Nel frattempo, Elodie prosegue le proprie lezioni di danza, che non manca mai di documentare tramite le stories. Nell’ultimo video, in particolare, la cantante si è mostrata in una veste mai vista: la tutina aderente è uno spettacolo vietato ai minori.

Elodie, il balletto è qualcosa di mai visto: uno spettacolo vietato ai minori – FOTO

