“È la parte migliore di me”, l’annuncio a sorpresa di Emma commuove i fan

Nel giorno del suo compleanno Emma Marrone decide di sorprendere i suoi fan con un annuncio speciale che ha generato commozione ed entusiasmo

Compie oggi 37 anni Emma Marrone, che ha deciso di festeggiare in maniera inusuale. Tra una prova per i concerti che terrà all’Arena di Verona e un salto sul set di “A casa tutti bene” accanto a Gabriele Muccino, l’artista è sempre piuttosto impegnata. Per questo ha potuto annunciare questa notizia ai suoi fan solo in tarda serata, quasi allo scoccare della mezzanotte. “La sorpresa la faccio io a voi“, aveva preannunciato nel pomeriggio e la cantante ha tenuto fede alle sue parole. Emma ha presentato “Best of ME“, che rappresenta per lei tanto un punto di arrivo quanto di partenza. Ecco di cosa si tratta.

La sorpresa di Emma: “Il riassunto di quello che ho realizzato in 10 anni”

Con dieci anni di carriera alle spalle, anticipati da un lungo periodo di gavetta, oggi Emma è una delle artiste italiane più amate. Anni burrascosi, nei quali ha dovuto affrontare numerose sfide personali e in ambito lavorativo. Ma la cantante è riuscita a uscirne puntualmente rafforzata, tornando sempre a lottare per raggiungere i propri obbiettivi.

È con un nuovo progetto che vuole celebrare questo capitolo della sua vita. “Il riassunto di ciò che ho realizzato in dieci anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare“, così ha descritto “Best of Me“. Si tratta di un album che racchiude la parte migliore di sé, quella che ha voluto condividere con il suo pubblico, con la sua “Brown Crew“.

Nel giorno in cui celebra i suoi 37 anni di vita Emma fa un augurio a se stessa, guardando indietro con un sorriso e avanti con una sola speranza. “Mi auguro per i prossimi dieci anni di continuare a essere libera da giudizi e pregiudizi” -scrive- “continuare a essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere le occasioni al volo, anche quelle che fanno più paura“.

La volontà dell’artista è quella di studiare ancora, di imparare, di lasciare che la curiosità e il desiderio di conoscenza continuino a smuoverla. “Voglio continuare a farlo per tutti quelli che invece non possono più” -dichiara- “voglio continuare a inseguire i miei sogni“. Una parte di quei sogni, quelli realizzati in questi dieci anni, li racconterà nel disco “Best of Me” che uscirà presto nei negozi e sulle piattaforme digitali.