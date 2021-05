Francesca Della Valle lancia l’allarme su Lando Buzzanca: “Ha un grande problema”

L’attore siciliano sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico a causa del quale ha riportato un trauma cranico.

La giornalista, autrice e conduttrice non avrebbe notizie dell’attore palermitano Lando Buzzanca da oltre un mese, ovvero dal ricovero in ospedale. Loro sono legati sentimentalmente dal 2016, un’unione mai davvero voluta dai figli dell’uomo 85enne, Massimiliano e Mauro, che hanno fatto di tutto per allontanarli.

Francesca Della Valle ha deciso di non presenziare nei salotti pubblici per raccontare la storia, ma ha piuttosto pensato di rilasciare un’intervista a Fanpage per far sentire la sua voce.

“L’incidente domestico si è verificato il giorno dopo il vaccino, il 21 aprile. (…) Lando, però, era debilitato ed è caduto, riportando un trauma cranico. Ci tengo a evidenziare che il malore è stato causato dal fatto che fosse debilitato da un punto di vista psicofisico, non dal vaccino“.

L’uomo sarebbe stato ritrovato solo al mattino successivo dalla donna delle pulizie che ha chiamato l’ambulanza. “Ora io sono isolata da Lando. Non so cosa succede, cosa farà”, spiega Francesca.

Della Valle: “Lando ha un solo problema: l’afasia. Ha bisogno di logopedia”

La donna racconta a Fanpage anche che l’amministratore di sostegno delegato dai figli del compagno non le fa sapere nulla sul suo stato.

E sulle sue condizioni di salute aggiunge un particolare molto preciso: “Lando ha un solo problema: l’afasia. Ha bisogno di logopedia. È un grande attore, ama usare le parole. Lui senza parole non vive. Con la logopedia riesce a lavorare serenamente. L’afasia è sorta dopo l’ischemia del 2014“.

Dopo il primo attacco avuto dal padre sette anni fa i due eredi gli hanno affiancato un amministratore di sostegno che potesse gestire arbitrariamente i suoi beni, non accettano la vicinanza della giornalista che invece si definisce “la sua luce. Avermi vicino psicologicamente gli sarebbe d’aiuto. Io ormai non dormo la notte“.