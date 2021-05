“Gambe divine” Carolina Stramare, stacco di coscia da invidia – FOTO

Carolina Stramare, il suo outfit striminzito lascia scoperte le bellissime gambe chilometriche della modella, incantevole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Definita la Miss più bella di sempre, per Carolina Stramare il titolo vinto nel 2019 è stato un trampolino di lancio visto che oggi continua a lavorare nel campo della moda. Diventata una modella affermata, quasi ogni scatto sul profilo Instagram è frutto di uno shooting a cui prende parte.

Outfit bellissimi, pose fantastiche e foto professionali che mostrano la bellezza quasi imbarazzante di Carolina. In questa foto, postata nella giornata di ieri, si vede la fisicità incantevole dell’ex miss. Un corpo super tonico, gambe chilometriche, addominali in mostra. Ovviamente i commenti non tardano ad arrivare…i fans sono in delirio, Carolina è coperta solo da uno slip nero a vita alta ed un top ginnico.

“Come far passare subito la voglia di mangiare un dolce 😂😂😂😂😂” qualcuno le commenta ironicamente a cui peraltro la Stramare risponde con tanto di risate.

LEGGI ANCHE->Mottarone, altra tragedia: operatore televisivo muore colto da un malore

Carolina Stramare, shorts inguinali e gambe nude: una favola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE-> Gianni Morandi torna ad usare la mano e lo fa nella maniera più bella-VIDEO

Carolina Stramare ha appena aggiunto un nuovo contenuto sul suo profilo social accaparrandosi tutte le attenzioni. La sua mise aggressiva al punto giusto le sta divinamente. La mini tuta che indossa è un tributo alla sensualità, gli shorts infatti sono talmente inguinali che si vedono a fatica e questo consente di perdersi nelle sue gambe chilometriche. Tra i tanti commenti infatti si legge “Gambe divine”.

Qualcuno invece la definisce cavallerizza, sicuramente per via degli stivaloni in pelle che creano un contrasto con la mise super leggera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Con questo video in intimo bianco postato pochi giorni fa, il web è andato letteralmente in tilt. “Ma cosa vuoi commentare.. qui c’è solo da impazzire 😮😮😮” il commento che meglio racchiude gli umori suscitati da cotanta bellezza.