Giacomo Czerny, dopo la scelta spunta la dedica inaspettata: come reagirà Martina?

Dopo quattro mesi di attesa, a “Uomini e Donne” è finalmente andata in onda, durante l’appuntamento di ieri, la scelta di Giacomo Czerny. Il tronista, senza dubbio uno dei più amati della corrente edizione del programma, si è trovato in evidente difficoltà, avendo instaurato con entrambe le corteggiatrici un rapporto fatto di sincerità e rispetto reciproco. Alla fine, il sentimento nei confronti di Martina Grado ha prevalso, tanto che il tronista le ha comunicato la propria decisione con queste parole: “Non sono io che scelgo te, ma tu che scegli me“.

Czerny aveva già preventivato la reazione di Carolina. Quest’ultima, delusa dal tronista, lo ha rimproverato di averla illusa: “Ti saresti potuto risparmiare tante cose“. Nonostante ciò, Giacomo e Martina sono usciti dallo studio mano nella mano, desiderosi di iniziare il loro percorso insieme. A distanza di un giorno, tuttavia, su Instagram è spuntato un messaggio inaspettato: come avrà reagito Martina di fronte alla dedica indirizzata al tronista?

Giacomo Czerny, il messaggio inaspettato dopo la scelta: come reagirà Martina?

Martina Grado, la corteggiatrice che ha fatto perdere la testa a Giacomo Czerny, può dormire sonni tranquilli: il tronista non ha infatti occhi che per lei. A distanza di un giorno dalla messa in onda della scelta, Czerny ha ricevuto una dolcissima dedica tramite Instagram, ma che certamente non avrà in alcun modo infastidito la Grado: le parole provengono da Samantha Curcio, collega di trono di Giacomo.

“Quando sei venuto nel mio camerino, dopo la mia scelta, ho capito quanto e come mi volessi bene“, ha esordito l’ex tronista, postando uno scatto che la ritrae assieme al giovane, poco dopo la sua scelta. “Il fratellino maggiore che non ho mai avuto, quello con cui parlare di tutto senza vergognarmi di nulla“, ha proseguito la Curcio, che con Giacomo ha fin da subito instaurato un rapporto speciale. Czerny, colpito dalle sue parole, non poteva non rispondere con altrettanta dolcezza al messaggio.

“Sama sei unica“, le ha scritto l’ex tronista, confermando lo splendido rapporto che si è creato fra di loro.