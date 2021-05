Dopo le accuse sessiste rivolte ad Aurora Leone, il direttore generale della Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini, ha preso un’ importante decisione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Auróra Leone (@auroraleone)

Aurora Leone del gruppo comico The Jackal, dopo essere stata convocata all’evento benefico “Partita del Cuore” è stata invitata ad andar via, durante la cena prima del match, perché donna.

Lo sgradito invito le è stato rivolto dal direttore generale della Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini, che riferendosi alla Leone ha esordito dicendo: “Da quando in qua le donne giocano a calcio?”.

Il caso dell’attrice comica sta facendo molto parlare in queste ore e Pecchini ha preso um importante decisione a riguardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Justine Mattera, non mette il reggiseno e la camicia è bucata e trasparente. A voi le conclusioni – FOTO

Gianluca Pecchini ha preso una decisione, è ora di risolvere la situazione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Partita del cuore, caso Aurora Leone: la dura reazione di Eros Ramazzotti

Gianluca Pecchini, direttore generale della Nazionale Cantanti, si è dimesso dal suo incarico dopo le polemiche insorte sul suo comportamento nei confronti dell’attrice Aurora Leone.

Pecchini ha spiegato in una nota: “Mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone”.

Le sue dimissioni dovrebbero mettere una pietra sopra a quanto successo, ma la bufera sui social non si è placata, il capitano della squadra della Nazionale Cantanti Enrico Ruggeri si è scusato per quanto accaduto ed Eros Ramazzotti ha minacciato di non giocare con “questa dirigenza”.

Nella nota che annuncia le dimissioni dell’ex direttore generale si assolvono gli artisti della Nazionale Cantanti che ieri sera hanno preso parte alla cena pre-partita.

Pecchini ha aggiunto: “Ci tengo però a sottolineare, a scanso di equivoci, che nessun artista si è reso conto dell’episodio in questione; i presenti si sono accorti di quello che stava accadendo nel momento in cui Aurora e Ciro si sono alzati per andarsene via”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana Cantanti (@nazionale_cantanti)

L’episodio poco piacevole è stato esposto da Aurora Leone e dal collega Ciro Priello (vincitore di Lol), i due con un video hanno denunciato quanto accaduto durante la cena: “Io e Ciro ci siamo seduti al tavolo con la Nazionale Cantanti — dice Aurora — ma il direttore generale ha detto non potevamo stare seduti lì”. “O meglio, che Aurora non poteva”, precisa Priello. “Abbiamo pensato: ce lo sta dicendo perché siamo della squadra avversaria. Facciamo per alzarci ma ci sentiamo dire che Ciro poteva stare e io no, perché ero una donna. “Sei una donna, non puoi stare seduta qui”.