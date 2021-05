Il magnifico Gianni Morandi torna finalmente ad usare la mano dopo l’incidente che gli ha provocato delle ustioni gravi

Gianni Morandi torna ad usare le mani dopo le ustioni riportare a causa di un incidente quotidiano che lo ha visto ricoverato per molto tempo in ospedale, per curare le ferite. Dopo tanta riabilitazione e medicazioni è tornato finalmente il Gianni Morandi di sempre, e la prima cosa che ha fatto è stata prendere in mano la chitarra e suonare e cantare sulle note di Battisti con tanta gioia su instagram. Nella didascalia ironicamente ha scritto:“Io c’ho provato”. In moltissimi hanno commentato il post scrivendo quanto sia grande Gianni Morandi e che sono tutti contenti che stia bene.

Gianni Morandi amato e supportato da tutti

Morandi è tornato finalmente alla sua vita quotidiana dopo il brutto incidente che lo ha coinvolto mesi fa. Il cantante ha dichiarato più volte che poteva andargli peggio, e che qualcuno lo ha guardato dal cielo. L’incidente è avvenuto mentre spingeva un tronco dentro una buca per creare una brace, è scivolato dentro in mezzo alle fiamme. Ha spiegato di essersi attaccato con le mani ad un ramo che bruciava perché era l’unico modo di uscire da quell’inferno. Ha riportato 15 % di ustioni su tutto il corpo tra mani, schiena e gambe, fortunatamente però ha salvato la faccia.

Che per lui era la cosa più importante giustamente. Il suo percorso è stato lungo e anche c’è tanta strada da fare, ricoverato il 12 marzo e uscito poco tempo fa. Ha recuperato quasi del tutto l’uso della mano sinistra, ma la destra è ancora debole e riferisce che dovrà fare molta fisioterapia e avere pazienza. Dopo aver passato anche Pasqua in ospedale, ora è a casa con la sua famiglia supportato e curato dalla moglie Anna che non lo ha mai lasciato. Lei è sempre stata positiva racconta Morandi, e aveva ragione perché oggi il cantautore sta bene ma è ben cosciente del rischio che ha corso e quando ci ripensa si spaventa.

Sicuramente la prontezza di reazione e l’istinto di salvarsi in qualunque modo gli è stato utile per evitare il peggio. Forse un’altra persona con meno agilità o prontezza di spirito non ce l’avrebbe fatta. Dimostra ancora una volta che Gianni Morandi è l’eterno ragazzo. A 76 anni ancora con la forza di aggrapparsi e saltare fuori da una buca incendiata.