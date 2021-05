“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 26 maggio: il fotografo di gossip

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 maggio: Fiorenza Gramini mette in atto il suo piano per incastrare Ludovica.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Ludovica aiutare Marcello ad uscire di prigione. Grazie all’aiuto dell’avvocato Finzi la Brancia è riuscita a scagionare l’uomo che ama e a tornare a casa insieme a lui. Non sa tuttavia che Fiorenza Gramini ha scoperto il suo segreto ed attende solo l’occasione propizia per riprendersi il posto di Presidentessa del Circolo. Marta e Vittorio invece sono ai ferri corti: i due coniugi Conti hanno capito che la loro relazione non ha futuro e che restare uniti non farà altro che allontanarli dai reciproci progetti pee il futuro. Quanto a Rocco, il magazziniere ha deciso di buttarsi a capofitto nella sua nuova avventura ciclistica, ma il padre di Maria – sua futura moglie – sembra avere ben altri piani per lui.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 maggio: Marta rincontra Vittorio

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Rocco farà di tutto per realizzare il suo sogno senza dover contemporaneamente rinunciare al rapporto con Maria. L’Amato cercherà di parlare con il padre della Puglisi per convincerlo ad accettare il matrimonio senza che ciò preveda un trasferimento in Sicilia.

Gabriella invece sarà indecisa se accettare o meno la proposta del marito di trasferirsi a Parigi. Nel frattempo la stilista sarà informata da Armando e Beatrice della partenza di Marta.

Pronta a lasciare Milano alla volta di New York, la Guarnieri si ritroverà a camminare tra i corridoi del Paradiso, il luogo che l’ha ospitata per così tanti anni e che ha visto nascere l’amore tra lei e Vittorio. Proprio mentre starà ripensando a tutti i bei momenti passato insieme, succederà una cosa che potrebbe cambiare per sempre il corso del loro destino.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Fiorenza metterà in atto il suo piano. La Gramini ingaggerá un fotografo per seguire la Brancia e sorprenderla insieme a Barbieri.