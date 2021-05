Isola Dei Famosi, l’allarme del dottore: naufraghi a rischio malattia

Il reality show condotto da Ilary Blasi sta facendo molto discutere, a causa di alcuni problemi di salute verificatisi tra i naufraghi.

I naufraghi rimasti ancora in gioco sulle spiagge delle Honduras stanno soffrendo la fame e alcuni esperti parlano addirittura di anoressia.

Molti medici stanno tuonando infatti contro i vertici del reality, i quali stanno provvedendo aumentando le dosi di cibo ai concorrenti.

Il nutrizionista Nicola Sorrentino si è scagliato contro l’Isola durante un’intervista rilasciata al settimanale ‘NuovoTv‘, affermando che questo è senza dubbio un programma nocivo per i concorrenti e diseducativo per il pubblico a casa: “Pericoloso, in questo modo si rischia l’anoressia“.

Tante altre polemiche sono nate, oltre che per la quantità delle razioni, anche per la qualità: molti sostengono infatti che riso e pesce non bastino per avere un corpo sano con delle alte difese immunitarie.

Un ex naufrago però si oppone a tali critiche: ecco la sua esperienza…

Dopo vari svenimenti e visibili mutamenti fisici, la produzione del reality show in onda su Canale 5 ha deciso di aumentare la quantità delle razioni di riso e pesce per i naufraghi.

Un ex concorrente degli anni 2007 e 2012 ha però riportato la sua esperienza, sentendosi in disaccordo con le affermazioni dei medici esperti: si tratta del noto giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano Alessandro Cecchi Paone.

Ha affermato infatti di non aver mai sofferto in modo così estremo da mancanza di cibo e che, nonostante perse 15 chili, il suo corpo non subì gravi conseguenze, in quanto fece una dieta all’ingrasso prima della partenza.

Tra i naufraghi che hanno maggiormente sofferto la fame ci sono: Awed (con un fisico oramai scheletrico), Andrea Cerioli (con sedici chili in meno) e Fariba Tehrani (con nove chili in meno).