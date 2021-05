“Isola”, il gesto estremo di Ignazio Moser lascia tutti senza parole

Nell’ultima puntata Ignazio Moser ha lasciato sconvolti il pubblico e i presenti in studio, compresa la fidanzata Cecilia Rodriguez

Terzultima puntata dell’Isola dei Famosi nella quale ben due naufraghe, Fariba Tehrani e Angela Melillo, hanno dovuto abbandonato il gioco. I concorrenti rimasti in gara hanno vissuto un’altra grande emozione, la proclamazione del secondo finalista che concorrerà lunedì 7 giugno per la vittoria. Prima di questo momento Ilary Blasi ha voluto mettere alla prova il già finalista Andrea Cerioli proponendogli una sfida. Se avesse deciso di rasarsi a zero -barba e capelli- il gruppo avrebbe ricevuto per tutta la settimana una razione di pasta al giorno. L’ex tronista si è tuttavia rifiutato, nonostante le insistenze. A salvare la situazione è intervenuto Ignazio Moser.

Il gesto estremo di Ignazio Moser: “Cechu, vero che non mi lasci?”

La conduttrice ha interpellato Ignazio Moser chiedendo al naufrago se lui fosse disposto a immolarsi per il gruppo. Inizialmente contrario all’idea, una persona in studio lo ha convinto a farlo.

Si tratta proprio della sua fidanzata, Cecilia Rodriguez, la cui opinione era quella che contava di più per lui. “Se la Cechu dice che le sta bene, lo faccio“, ha dichiarato Ignazio. La modella ha inizialmente tentennato. “Ci ha impiegato quattro anni a farli crescere così lunghi, sono bellissimi i suoi capelli“. Poi l’insistenza dei presenti in studio l’ha fatta demordere. “Va bene amore, fallo, ho sempre avuto un debole per i pelati“.

Tra lo stupore generale il naufrago ha deciso di tagliarsi la barba e i lunghi capelli, tra una smorfia contraria e le urla di incoraggiamento dall’Italia. Rasoio alla mano, un professionista si è occupato di lui. “Ma sta da Dio, guarda che bono“, ha commentato l’opinionista e amico Tommaso Zorzi, seguito a ruota dalla conduttrice e dagli ex naufraghi.

“Cechu vero che non mi lasci?“, ha scherzosamente chiesto Ignazio alla sua amata. “Ma figurati se ti lascio per dei capelli, stai tranquillo“, ha risposto prontamente Cecilia che si è mostrata e dichiarata fiera del suo compagno e del coraggio dimostrato.

Un gesto estremo ripagato con un’altrettanta grande emozione. Giunto al televoto insieme a Isolde Kostner e Matteo Diamante, Ignazio Moser è stato decretato dal pubblico il secondo finalista di questa edizione dell’Isola dei Famosi.