Katia Ancelotti chi è: tutto sulla figlia di Luisa Gibellini

Sapete chi è Katia Ancelotti? È la figlia di Luisa Gibellini, la donna scomparsa ieri dopo una lunga malattia, ex moglie di un grande campione di calcio

Ieri triste giornata per il mondo del calcio e nello specifico per uno degli allenatori più bravi e famosi dell’Italia, Carlo Ancelotti. Si è spenta la sua ex moglie, Luisa Gibellini. È morta all’età di 63 anni dopo aver combattuto contro una malattia.

Luisa Gibellini e Carlo Ancelotti erano stati insieme ben 25 anni insieme, sposati dal 1983 al 2008. Dal loro matrimonio erano nati due figli, Davide e Katia, voi li avete mai visti?

Davide ha seguito le orme del padre: è suo assistente in Inghilterra. Katia, invece, ha un passato in televisione, voi ve la ricordate? Vi svegliamo tutte le curiosità su di lei.

Katia Ancelotti, le curiosità sulla figlia di Gibellini e Ancelotti

Katia Ancelotti, per i più attenti e gli appassionati dei talent show, non sarà un nome nuovo. La figlia di Luisa Gibellini e Carlo Ancelotti diversi anni fa è approdata in tv in uno dei programma più famosi di Canale 5, “Amici”.

Nel 2004 Katia era nella scuola più famosa della tv come cantante. Poi ha dovuto abbandonare perché battuta, in una sfida, da una concorrente esterna. Ad “Amici” aveva fatto di tutto per non far pesare il suo cognome e come lei stessa aveva raccontato in una vecchia intervista che all’inizio solo gli autori sapevano chi fosse suo padre, poi piano piano la verità però è arrivata a galla. “La gente può pensare quello che vuole, io non ho paura: con il canto non si può bluffare” aveva spiegato.

Ad “Amici” Katia aveva dimostrato di essere talentuosa e di valere. Aveva preso tutto dalla sua bisnonna, una cantante lirica che si era esibita anche a New York. Poi Katia he cambiato via via vita. Si è allontanata dal mondo dello spettacolo, ha smesso di cantare e ha deciso di dedicarsi alla vita privata.

Nel 2014 ha sposato suo Beniamino Fulco, detto Mino, nutrizionista che fa parte proprio dello staff tecnico del padre. Si sono conosciuti in una discoteca a Parma ed è stato amore a prima vista. Dopo le nozze l’arrivo di due splendidi figli: Alessandro e Andrea.