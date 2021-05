Scontro frontale tra un’auto ed un tir: morto un imprenditore

Stamane, un imprenditore di 50 anni è morto in un tragico incidente sulla strada statale 690 Avezzano-Sora a Morino, in provincia de L’Aquila.

Terribile incidente stradale all’alba sulla statale 690 Avezzano-Sora nel territorio di Morino, in provincia de L’Aquila. Secondo le prime informazioni, un’auto ed un tir si sarebbero scontrati frontalmente nei pressi dell’uscita di Civitella Roveto. Un impatto molto violento a seguito del quale il mezzo pesante ha preso fuoco, mentre la vettura è finita su guardrail. Alla guida dell’auto un imprenditore di 50 anni che ha perso la vita sul colpo. Illeso, invece, il conducente del tir. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri.

L’Aquila, incidente tra auto e tir sulla statale: morto imprenditore di 50 anni

Un imprenditore di 50 anni ha perso la vita questa mattina, martedì 25 maggio, in un grave incidente stradale avvenuto sulla statale 690 Avezzano-Sora, l’ex superstrada del Liri. La vittima è Roberto Facchini, titolare di imprese di carburanti.

Leggi anche —> Tragico incidente sulla statale: morto un bambino di 8 anni

Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, l’imprenditore viaggiava a bordo di una Nissan Qashqai che, per cause ancora da verificare, si è scontrata frontalmente con un tir che procedeva in direzione opposta nel territorio di Morino, comune in provincia de L’Aquila. Dopo il violento impatto, la vettura è finita contro il guardrail, mentre il mezzo pesante si è ribaltato prendendo fuoco.

Sul luogo dello schianto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. I pompieri hanno estratto il corpo del 50enne dall’abitacolo della Nissan e lo hanno affidato ai medici. Purtroppo per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare. Illeso, invece, scrive Il Corriere della Sera, il 39enne alla guida del tir.

Leggi anche —> Incidente mortale: muore sotto gli occhi dell’amico illeso

Intervenuti anche i carabinieri di Tagliacozzo che hanno provveduto ai rilievi per chiarire la dinamica dello scontro tra i mezzi coinvolti e risalire ad eventuali responsabilità.

Per consentire i rilievi e la rimessa in sicurezza del tratto interessato, la strada è stata chiusa per alcune ore ed il traffico deviato.