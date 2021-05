Un trio magistrale: Marracash, Ferro e Gue donano vita ad un nuovo brano. In uscita nei prossimi giorni, nel frattempo il web è in delirio.

Un’ascesa senza precedenti è quella che si è rivelata negli ultimi mesi per il King Marracash. Il rapper, classe 1979 e nato sotto il segno dei Gemelli, ha appena annunciato con grande clamore l’uscita del suo nuovo brano. A sorprendere ulteriormente il pubblico saranno però gli ulteriori realizzatori della nuova canzone in uscita, prevista per il prossimo venerdì 28 maggio.

L’anima creatrice di “PERSONA”, e la fenice che vive in lui di “CRUDELIA”, esordirà nuovamente nel panorama musicale al fianco di altri due amatissimi artisti. Il cantautore Tiziano Ferro ed il rapper milanese Gué Pequeno. In tre si animeranno per dar vita ad un remake, che con molta probabilità, si sta armando già per passare alla storia.

Marracash, Ferro e Gué: “Solo lei ha quel che voglio”, l’annuncio è un’esplosione di emozioni

“SOLO LEI HA QUEL CHE VOGLIO“, ha scritto così Marracash, visibilmente emozionato, su Instagram soltanto qualche minuto fa. Annunciando in un solo colpo titolo e parte della storia di questo nuovo singolo, disponibile per l’ascolto dal prossimo venerdì. Nella potente fotografia in bianco e nero, pubblicata dal rapper di origini siciliane, traspare eleganza, coinvolgimento e soprattutto, a quanto pare, la realizzazione di un desiderio.

Come spiegherà più avanti l’artista, si tratta di un “Remake del pezzo culto dei Sottotono“. Gruppo musicale hip-hop in voga negli anni ’90 ed uscito dalle scene nei primi 2000. Per riaffermare invece il suo ritorno, in grande stile, proprio in questa annualità. Marra continuerà infine con il menzionare ufficialmente i partecipanti nella didascalia al post, ed esprimendo al contempo i suoi ringraziamenti a riguardo: “Con me @therealgue e @tizianoferro. Fuori venerdì. Un sogno aver partecipato 😍“.

Nel frattempo, anche Ferro, Gué ed i Sottotono condivideranno l’istantanea di gruppo, divenuta immediatamente virale sul web, nei loro profili Instagram. Adesso non resta che attendere, con incredibile impazienza, il weekend per poter ascoltare l’ultima opera di “Quei bravi ragazzi 🇮🇹“, memorabili “THE AVENGERS” per un progetto “di fuoco🔥“.