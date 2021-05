La meravigliosa presentatrice italiana dà la buonanotte ai suoi fan con una foto bella da mozzare il fiato.

Nunzia De Girolamo, oltre ad essere molto seguita dal pubblico a casa che la guarda in tv, è anche molto popolare sui social network, in particolare su Instagram, dove conta ormai più di 106.000 followers.

La fantastica conduttrice televisiva ed ex politica italiana con le sue IG stories (come quella mostrata nell’immagine) e con i suoi post (come quello pubblicato mezz’ora fa) causa ad Instagram dei picchi improvvisi di utenti connessi: il web la ama!

Meno di un’ora fa la De Girolamo ha deliziato i suoi fan di uno scatto semplicemente divino, in cui ha lo sguardo rivolto dritto davanti a sé ed un’espressione piuttosto seria e intrigante.

Nella didascalia ha infatti scritto: “La tipica faccia di quando ti raccontano una bugia ma tu conosci già la verità“.

Pronti a vedere dunque il post più cliccato del momento? Tenetevi forte…

Nunzia De Girolamo e quell’aria intrigante: impossibile sostenere il suo sguardo! – FOTO

