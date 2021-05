Finisce con l’auto in un fossato: morto un uomo

Un uomo di 44 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri a Campodarsego, in provincia di Padova, finendo con l’auto in un fossato.

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri a Campodarsego, in provincia di Padova. Un uomo di 44 anni ha perso la vita dopo essere finito con la propria auto in un fossato che costeggia la carreggiata. Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto in ambulanza e in elisoccorso. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per l’automobilista 44enne non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale arrivati sul luogo della tragedia insieme ai soccorsi.

Padova, finisce con l’auto in un fossato: automobilista di 44 anni muore sul colpo

Un uomo ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 24 maggio, in un terribile incidente stradale verificatosi a Campodarsego, comune in provincia di Padova.

La vittima è Andrea Caveagna, 44enne originario di Benevento, ma residente a Noventa di Piave (Venezia). Secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riportano i quotidiani locali e la redazione di Venezia Today, Caveagna stava percorrendo via Bazzati alla guida della propria auto, una Fiat Punto di colore bianco. Per cause ancora da accertare, l’automobilista ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada terminando la propria corsa in un fossato.

Leggi anche —> Scontro tra due auto e una moto: morto un ragazzo, due feriti

In pochi minuti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del Suem 118. Lo staff medico ha provato a rianimare il 44enne, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: alla fine i sanitari si sono arresi dichiarandone il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo. Considerata la gravità della situazione era atterrata anche l’eliambulanza per l’eventuale trasporto in ospedale, me è stata poi fatta rientrare.

Leggi anche —> Schianto sulla statale: morto un ragazzo, grave una donna

Insieme ai soccorsi sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

Dai primi riscontri, scrive Venezia Today, pare che si sia trattata di un’uscita di strada autonoma che non avrebbe, dunque, coinvolto altri veicoli in transito. A far perdere il controllo dell’auto al 44enne potrebbe essere stato un malore alla guida.