Partita del cuore, caso Aurora Leone: la dura reazione di Eros Ramazzotti

Dopo il caso di Aurora Leone, e le conseguenti polemiche, Eros Ramazzotti ha preso una drastica decisione. Su Instagram ha spiegato le ragioni.

Niente Partita del cuore per Eros Ramazzotti. Il cantante ha deciso di rinunciare alla competizione prevista per questa sera all’Allianz Stadium di Torino. In campo scenderanno la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca. La partita sarà per la prima volta trasmessa da Mediaset.

La decisione del cantante arriva in seguito al caso scoppiato ieri sera durante la cena ufficiale. Protagonisti sono stati Aurora Leone, la comica dei The Jackal, e Gianluca Pecchini, il direttore generale della Nazionale Cantanti. Aurora avrebbe raccontato come quest’ultimo le avrebbe chiesto di allontanarsi dal tavolo in quanto donna. La ragazza ha provato a difendersi argomentando di essere stata convocata. Poi l’intervento del collega Ciro dei The Jackal che ha affermato come Aurora avesse tutto il diritto di rimanere al tavolo in quanto avrebbe dovuto giocare il giorno dopo.

Ciro e la Leone hanno raccontato sui social l’accaduto decidendo di rinunciare alla partita.

Eros Ramazzotti: niente Partita del cuore

A seguito della vicenda Eros ha preso una decisione drastica. Come gesto di solidarietà ha deciso anche lui di non scendere in campo. Su Instagram ha spiegato i motivi della sua scelta.

“Sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto ieri sera tra Aurora di The Jackal e alcuni dirigenti della nazionale cantanti. Sono venuto a Torino per sostenere la Ricerca e supportare le persone fragili e mi trovo coinvolto in una situazione estremamente sgradevole”, la didascalia condivisa dal cantante.

A seguito della vicenda si sono sollevate molte polemiche. Sembrerebbe che due persone sono stata rimosse dallo staff dell’organizzazione della partita.

Intanto è stata avviata un’inchiesta interna. Oltre a Eros anche la figlia Aurora ha espresso sostegno per la Leone.