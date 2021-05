“La perfezione esiste”, Miriam Leone maestosa incanta i fan: l’estate addosso – FOTO

“La perfezione esiste”, Miriam Leone maestosa incanta i fan: lo sguardo e le labbra che ti lasceranno senza parole

Miriam Leone è sempre più bella, e gli scatti condivisi tramite Instagram non mancano di sottolinearlo. L’attrice ha esordito in tv partecipando al concorso di “Miss Italia 2008”: a soli 23 anni, la giovane di Catania è stata eletta “reginetta di bellezza“. A partire da quel momento, per la Leone, le porte della tv si sono spalancate. Miriam, che si è cimentata in svariati ruoli televisivi, sembra abbia trovato la propria strada nel mondo del cinema.

Numerose sono le pellicole e le produzioni di successo a cui ha partecipato: “1992“, “Metti la nonna in freezer” e “Diabolik” sono solo alcuni dei recenti lavori che l’hanno vista tra gli interpreti. La modella, negli ultimi anni, è riuscita a guadagnarsi un seguito social più che consistente: oltre 1,4 milioni di fan. Gli utenti, che non si perderebbero per nulla al mondo i suoi scatti, sono rimasti sbalorditi di fronte all’ultima foto.

"La perfezione esiste", Miriam Leone maestosa incanta i fan

Le ultime foto pubblicate da Miriam Leone sono un concentrato di bellezza e sensualità. L’attrice, stando a quello che si evince, sta vivendo un periodo davvero d’oro. A “Mattino Cinque”, l’opinionista Sandro Pirrotta pare abbia scovato il motivo di tanta gioia: la modella sarebbe ad un passo dalle nozze con il compagno, il manager Paolo Carullo. Se l’indiscrezione fosse vera, si tratterebbe di una vera e propria notizia bomba.

La Leone, nel frattempo, continua a pubblicare scatti dalla sensualità inaudita. L’ultima foto, condivisa appena un’ora fa, è un selfie tramite cui Miriam ha immortalato tutta la propria bellezza. Lo sguardo sfuggente, nascosto dagli occhiali, e le labbra seducenti non potevano non incantare i followers, che si sono precipitati a commentare.

“La perfezione esiste“, “Fai svenire“, “Sei sempre stupenda“: questi i complimenti degli utenti, che hanno fatto guadagnare allo scatto oltre 50.000 likes.