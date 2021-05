“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso è senza parole: “Ti ricordi quella volta in bagno?”

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso, di fronte alle domande di una sua ospite, si è trovata in netta difficoltà: “Ti ricordi quella volta, in bagno…?”. La reazione sconvolgente

Una puntata scoppiettante, quella di “Pomeriggio 5” che si è appena conclusa. Nella prima parte della rubrica dedicata alla cronaca rosa, Barbara D’Urso ha nuovamente affrontato la polemica concernente i gioielli di Marina Ripa di Meana. Il figlio adottivo Andrea si è infatti scagliato contro Lucrezia Lante della Rovere, che vorrebbe vendere i 43 lotti appartenuti alla madre. Andrea, fuori di sé, ha addirittura minacciato di incatenarsi: “Lucrezia non lo fa per soldi, ma per cancellare la memoria di Marina“.

Successivamente, Barbara D’Urso si è intrattenuta con gli ospiti in studio, riservando particolare attenzione alle “signorine buonasera” Emanuela Folliero e Gabriella Golia. A quest’ultima, in particolare, la conduttrice è legata da un’amicizia più che ventennale. L’opinionista, che non vedeva la presentatrice da molto tempo, si è lasciata scappare un’insinuazione bollente: “Ti ricordi quella volta in bagno?“. Le sue parole hanno lasciato tutti di stucco.

Tra gli ospiti della puntata odierna di “Pomeriggio 5” c’era anche Gabriella Golia. Quest’ultima è un celebre ex volto di Mediaset: dal 1982 al 2002, infatti, la Golia ha ricoperto il ruolo di annunciatrice televisiva per Italia 1, divenendo una delle “signorine buonasera” più apprezzate. A Barbara D’Urso, Gabriella è legata da un’amicizia più che ventennale. Fin dall’inizio del talk show, le due hanno manifestato la felicità reciproca nell’essersi ritrovate.

“Quanto tempo è passato, eravamo piccolissime“, ha constatato la conduttrice, ricevendo la replica immediata della Golia – “Abbiamo cominciato insieme, avevamo 18 anni. Ti ricordi di quella festa a Piacenza, in bagno?“. La domanda posta dall’annunciatrice ha messo la D’Urso in evidente difficoltà. Barbara, dopo aver sgranato gli occhi, ha chiesto alla propria ospite di spiegarsi meglio.

“Eravamo in bagno, ci stavamo sistemando“, ha precisato la Golia, facendo scoppiare a ridere la conduttrice. L’annunciatrice, da qualche anno, ha completamente stravolto la propria vita. Assieme ad alcune colleghe, Gabriella ha infatti fondato un’agenzia di viaggi che promette addirittura esperienze nello spazio: “L’obiettivo della start-up è quello di avvicinare le persone ad un’esperienza nello spazio. Vogliamo portarle a fare delle avventure“. La replica della D’Urso non si è fatta attendere.

“Quello che serve a me per togliere la paura dell’aereo“, ha risposto la conduttrice, suscitando le risate della sua ospite. Dopo tanto tempo, le due si sono ritrovate e i siparietti esilaranti non sono di certo mancati.