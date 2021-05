Donna trovata morta in casa con ferite alla testa: fermato il marito

Un 61enne è stato fermato la scorsa notte, sospettato dell’omicidio della moglie, una donna di 63 anni ritrovata morta nel suo appartamento di Roma.

Durante la scorsa notte, una donna di 63 anni è stata ritrovata priva di vita nel suo appartamento di Roma. A lanciare l’allarme è stato il figlio della 63enne che era stato chiamato dal padre, un uomo di 61 anni affetto da disturbi psichiatrici. Una volta arrivati presso l’abitazione, i carabinieri ed i vigili del fuoco hanno ritrovato la donna riversa sul letto, con delle ferite alla testa, e accanto il marito. Gli inquirenti presumono che la vittima sia stata uccisa dal coniuge, ora piantonato in ospedale.

Una donna di 63 anni sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa mentre si trovava in casa. È accaduto durante la scorsa notte, tra lunedì 24 e martedì 25 maggio, a Roma in un appartamento sito in via Draconzio, nella zona Medaglie D’Oro.

Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Leggo, la donna è stata trovata priva di vita in casa dopo l’allarme lanciato dal figlio che era stato contattato poco prima dal padre, un uomo di 61 anni in cura per dei disturbi psichiatrici.

In pochi minuti, presso l’appartamento sono arrivati i vigili del fuoco ed i carabinieri del Nucleo Radiomobile ed i colleghi della Compagnia Trionfale. Entrati in casa, i pompieri ed i militari dell’Arma hanno ritrovato la donna a letto ed accanto il coniuge.

I carabinieri hanno subito avviato le indagini per capire cosa sia accaduto e sul posto sono arrivati gli uomini della scientifica. Dai primi riscontri, scrive Leggo, pare che la vittima possa essere stata colpita diverse volte alla testa con suppellettili o soprammobili. Circostanza che deve ancora trovare conferma.

Il marito della 63enne, su cui adesso sono ricaduti i sospetti, è stato fermato ed accompagnato in ospedale, dove ora si trova piantonato dalle forze dell’ordine.