Sabrina Salerno ha postato su Instagram una fotografia sconvolgente: la magliettina è dotata di una scollatura devastante.

Sabrina Salerno è una donna splendida e affascinante ed è inoltre dotata di grande umanità. La cantante sostiene diverse iniziative anche verso gli animali. La nativa di Genova ha supportato Animal Equality Italia per la seconda volta consecutiva, mettendo all’asta un suo prezioso oggetto.

La Salerno ha infatti partecipato all’asta benefica “donando” la giacca di jeans indossata durante le riprese di “Ricomincio da 2“. La celebre trasmissione è stata condotta da Raffaella Carrà ed è andata in onda a partire dall’ottobre 1990 fino al marzo del 1991. Sabrina, in ogni modo, è sempre attivissima sui social network. I suoi ammiratori, questa volta, sono rimasti davvero a bocca aperta: la ligure ha piazzato in rete una fotografia devastante.

Sabrina Salerno, la maglia scende troppo: scollatura devastante

