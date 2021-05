Belen Rodriguez ha condiviso un nuovo scatto su Instagram. La modella, in dirittura di arrivo al parto, mostra il pancione sempre più grande.

Belen Rodriguez fa il conto alla rovescia al parto e con lei tutti i suoi fan. La nota showgirl argentina, incinta di Antonio Spinalbese, è prossima alla nascita della sua bimba. Quasi al nono mese di gravidanza, Belen si mostra sempre in splendida forma. Radiosa sfoggia il pancione sempre più grande.

Sulla pagina Instagram, seguita da ben 10 milioni di follower, ha condiviso con il pubblico le tappe di questa grande avventura. Se per i primi mesi ha tenuto nascosta la notizia, ha poi annunciato l’arrivo della seconda figlia stupendo il pubblico.

La showgirl si è infatti legata dalla scorsa estate con Antonio. I due si sono conosciuti a Ibiza durante una vacanza. Da lì è sorto un grande amore. Uniti come non mai si sono mostrati emozionatissimi per l’arrivo della loro bimba.

Belen Rodriguez: il pancione cresce e lei è sempre più bella

