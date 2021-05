Stefano Bettarini, dolorosa notizia per l’ex calciatore: l’annuncio sui social ha rattristato anche i numerosi followers.

Stefano Bettarini è un ex calciatore: il nativo di Forlì ha giocato anche in Serie A ed è stato anche convocato una volta in Nazionale (da Giovanni Trapattoni). Parallelamente alla sua vita calcistica, il classe 1972 avviò anche una carriera nel mondo televisivo iniziando come giurato per ‘Miss Italia 1998’ e opinionista per ‘Mai dire gol’.

Stefano è stato sposato con la celebre conduttrice Simona Ventura. I due si sono sposati nel 1998, separandosi poi nel 2004 a causa dei tradimenti di lui. Il divorzio è poi arrivato nel 2008: la coppia ha avuto anche due bambini. Stefano è attualmente fidanzato con Nicoletta Larini. Per l’ex calciatore, tuttavia, non ci sono buone notizie: l’annuncio sui social ha reso tristi anche i suoi numerosi followers.

Stefano Bettarini, l’annuncio sui social: brutte notizie

“Operazione di tonsillectomia andata bene.. ( qua stavo per andare in sala operatoria). Adesso sono ancora mezza sedata.. Ci sentiamo presto. un bacio a tutti”. La giovane stilista ha informato, tramite i social, di aver subito una dolorosa operazione. La designer si è sottoposta all’intervento a causa di una tonsillectomia.

La nativa di Lucca ha quasi 300mila followers su Instagram e ama condividere scatti in cui mostra la sua irresistibile bellezza. Nicoletta e Stefano si sono conosciuti nel 2017 e, nonostante la grande differenza d’età (circa 22 anni in meno per la bella ragazza) hanno deciso di legarsi sentimentalmente.

Lo scorso 16 maggio la Larini ha scritto un lunghissimo post per celebrare i 4 anni di fidanzamento con il noto personaggio televisivo. “Il mio posto preferito nel mondo è accanto a te ..”: il lunghissimo messaggio iniziava proprio così, in modo estremamente dolce. I due sono davvero innamorati e nemmeno l’esperienza dell’ex calciatore nel ‘Grande Fratello Vip’ ha rotto gli equilibri.