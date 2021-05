Un Posto al Sole anticipazioni 26 maggio: Marina affronta Pietro

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata che andrà in onda domani. Marina Giordano, tornata a Napoli, si decide ad affrontare personalmente Pietro Abbate

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

Un Posto al Sole è arrivato ad un punto di svolta: dopo settimane e settimane di storyline su Pietro Abbate, Roberto Ferri e anche Alberto Paladini. Marina Giordano ha finalmente fatto il suo ritorno a Napoli per aiutare Roberto, mentre Lara sembra decisa a fare il doppio gioco. Roberto si è sentito davvero in alto mare in queste settimane e più volte ha provato a mettersi in contatto con Marina, e probabilmente sarà proprio quest’ultima a salvarlo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Visualizza questo post su Instagram Un post con d i vi so da Un Posto Al So le Rai (@unpostoalsolerai3)

Silvia e Michele stanno vivendo davvero un periodo molto critico. La coppia, che dal novembre scorso stanno vedendo il loro matrimonio precipitare sempre di più, è davvero in alto mare. Di recente Silvia ha conosciuto un uomo, un nuovo cliente che viene spesso al Vulcano, che la sta corteggiando spudoratamente da quando ha messo piede nel locale per la prima volta. Nonostante sia difficile non cedere alle lusinghe dell’uomo, Silvia ha intenzione di collaborare e fare del suo meglio per salvare il suo matrimonio con Michele. Riuscirà a recuperare un po’ di terreno con suo marito?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Visualizza questo post su Instagram

Marina, tornata a Napoli, si ritrova un Roberto sull’orlo della disperazione e della crisi. Per questo prenderà lei in mano la situazione e deciderà di affrontare Pietro Abbate: questo faccia a faccia potrebbe dare i risultati sperati o l’esatto contrario. Cosa succederà?