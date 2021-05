Uomini e Donne anticipazioni 25 maggio: Aldo e le accuse a Gemma

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata del 25 maggio: Gemma e Isabella hanno avuto di nuovo un battibecco, come si evolverà la situazione tra le due dame in guerra?

Mancano oramai pochi giorni alla fine di questa stagione di Uomini e Donne, siamo alle battute finali e gli ultimi amori hanno poco tempo per sbocciare. Gemma Galgani sta facendo gli ultimi tentativi con Aldo, il cavaliere che ha cambiato focus e si è concentrato sulla dama Isabella dopo essersi preso un due di picche dalla dama torinese. Gemma e Aldo al momento sono di nuovo insieme, ma stavolta sono al centro dello studio per punzecchiarsi: il loro rapporto è fatto di continui alti e bassi, nella puntata di oggi secondo le anticipazioni dovrebbe andare di nuovo in onda uno scontro tra lui e Gemma.

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di domani

Aldo, infatti, accuserà Gemma di non essere stata proprio sincera nei suoi riguardi e di non essere coinvolta come aveva rivelato di essere. Nella discussione interverrà anche Isabella e si accenderà una lite che spegnerà lei stessa quando, con fare elegante, dirà a Gemma di non volersi mettere sul suo stesso piano. Isabella, puntata dopo puntata, sta guadagnando sempre più consensi: infatti, mentre la sua conoscenza con Aldo sembra oramai in alto mare, continua il faccia a faccia tra lei e Maurizio. Quest’ultimo la riempirà di complimenti e le dirà di non essere affatto poco femminile come spesso viene descritta dalla dama torinese. Per lei scenderanno tre nuovi cavalieri che vorranno fare la sua conoscenza e, in studio, verrà fatto notare a Gemma quanto isabella stia facendo colpo sugli uomini.

Intanto si chiude la conoscenza tra Ida e Gabriele: nonostante lui l’abbia tanto corteggiata nel corso di queste ultime puntate, lei deciderà di mettere un punto alla loro frequentazione.