Uomini e Donne anticipazioni: mancano poche puntate alla fine di questa stagione. Gemma è ancora single, Isabella sempre più corteggiata: sono loro le nuove rivali?

Uomini e Donne è oramai agli sgoccioli: giusto il tempo di sistemare le ultime cose e la stagione chiuderà fino alla fine di agosto o inizio di settembre. Dopo aver trasmesso la scelta di Giacomo Czerny, il trono classico è stato ufficialmente chiuso per la pausa: adesso tocca al trono over tirare le somme di questo ultimo anno e capire che direzione prenderanno alcune dame e alcuni cavalieri del programma più amato della Mediaset. Protagonisti di queste puntate finali saranno Ida Platano e Gabriele, che come già abbiamo anticipato ieri, chiuderanno la loro conoscenza: nonostante il loro primo appuntamento fosse andato incredibilmente bene, tra i malumori del pubblico e degli opinionisti comunicheranno di aver deciso di metterci un punto.

Uomini e Donne anticipazioni della puntata di oggi

E poi verrà il turno di Gemma Galgani, che anche quest’anno non è riuscita a trovare l’amore: sperava di poter contare su Aldo che negli ultimi mesi le aveva dimostrato di essere molto interessato a lei, ma quando lei ha capito di provare qualcosa per lui, oramai era troppo tardi e lui già aveva deciso di guardare avanti. Ancora reduce dalla delusione per la loro rottura, vivrà un momento di forte sconforto: continuerà a cercare l’amore durante la partenza del programma a settembre o è arrivato il momento di mettere una pietra sopra perché non riesce proprio a trovare l’amore?

Intanto Isabella comincia a guadagnare sempre più consensi: è molto probabile che per lei, da settembre, ci sarà molto più spazio di quanto avesse previsto. Gemma, nel caso decidesse di rimanere e di rimettersi in gioco, avrà una nuova rivale in amore? Non ci resta che aspettare per scoprire cos aaccadrà.