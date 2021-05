Nella mattinata di ieri, una coppia è stata trovata morta in un appartamento di San Francisco (Usa) dalla polizia che teme possa essersi trattato di un omicidio-suicidio.

Agghiacciante scoperta nella mattinata di ieri in un’abitazione. All’interno dell’appartamento, sito nel sud di San Francisco (Usa), sono stati ritrovati i cadaveri di un uomo e della moglie. A rinvenirli gli agenti della Polizia che si sono recati sul posto. Al momento non si conoscono le cause del decesso della coppia, ma l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un omicidio-suicidio, i cui dettagli non sono stati resi noti. In corso le indagini delle autorità.

Usa, coppia ritrovata morta in un appartamento: si ipotizza omicidio-suicidio

Un possibile omicidio-suicidio si sarebbe consumato nella mattinata di ieri, lunedì 24 maggio, a San Francisco, in California (Usa).

Secondo quanto riporta la redazione di The Mercury News, gli agenti di polizia sono intervenuti presso un’abitazione sita sulla Tennis Drive, nel sud della città. La polizia all’interno della casa ha rinvenuto i corpi senza vita di un uomo e di una donna, di cui non sono state rese note le identità. A lanciare l’allarme sarebbe stato un familiare della coppia che avrebbe chiamato le forze dell’ordine.

Le autorità hanno svolto tutti gli accertamenti di legge ed hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. L’ipotesi al momento più accreditata dagli investigatori, scrive The Mercury News, sarebbe quella di un omicidio-suicidio consumatosi al culmine di una lite, ma non si conoscono ancora i dettagli sulla dinamica e sulla causa della morte dei due coniugi. Maggiori informazioni potrebbero emergere nelle prossime ore.

In tal senso, le autorità hanno diffuso un appello a chiunque possa aver informazioni in merito di rivolgersi alla polizia.

Quanto accaduto ha sconvolto nuovamente la città di San Francisco, dove sabato scorso un ragazzo di 25 anni era stato assassinato nel quartiere di South of Market. Il giovane era stato rinvenuto all’interno della propria auto con ferite d’arma da fuoco.