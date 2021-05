Anna Tatangelo sempre mostruosa sui social network: la cantante ha mandato in subbuglio Instagram con due foto spaziali.

Anna Tatangelo continua a condividere scatti sempre più esplosivi sui social network. Instagram è diventato il suo “palcoscenico” e la cantante è diventata col tempo una versa e propria star del web. Le sue fotografie catturano sempre l’interesse dei followers: ogni suo singolo contenuto si trasforma subito in uno spettacolo sensuale.

Anna non sta più nella pelle (e anche i suoi fans): tra meno di due giorni uscirà finalmente il suo nuovo album intitolato “Annazero”. Per ricordare l’appuntamento ai seguaci, l’ex storica di Gigi D’Alessio ha piazzato in rete due foto spaziali. La didascalia è eloquente: “Giornate di interviste per parlare di ANNAZERO. Carichi per venerdì ??Manca poco“, si legge.

Anna Tatangelo fa impazzire con due foto spaziali: didietro e davanti, che meraviglia

