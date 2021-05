L’attrice Asia Argento interviene in un’intervista inedita a proposito dei retroscena non veritieri tra lei e Fabrizio Corona.

Parlerà apertamente di alcuni retroscena venuti a galla nelle ultime settimane. E dovuti con molta probabilità al suo ipotetico complesso legame con Fabrizio Corona. Nella nuova intervista che la celebre attrice, regista e scrittrice romana, Asia Argento, ha deciso di concedere al settimanale Mondadori “Chi” e diretto, come molti ben sanno, dal noto showman Alfonso Signorini.

Apparendo in copertina, la carismatica interprete di pellicole cult entrate a pieno nella tradizione horror italiana ed internazionale, classe 1975, ha poi pubblicato parte della suddetta notizia anche sui suoi profili social. Un’ulteriore testimonianza sarebbe, quest’ultima, della verità sulla questione divenuta invece molto recentemente fonte di chiacchiere, secondo quanto adesso è emerso, non del tutto attendibili.

Asia Argento fa luce sul suo adesso e sul rapporto con Fabrizio Corona

Decide di far luce una volta per tutte sulla questione l’attrice, servendosi semplicemente delle sue parole nella recente intervista. Come lei stessa ribadirà felicemente nella didascalia al suo ultimo post su Instagram: “La notizia è: che sono stata in vacanza alle Maldive con i miei figli ed è stato magnifico”. Asia, inoltre, desidera al contempo ricordare a tutti i suoi fan che da oggi sarà ufficialmente “in copertina su @chimagazineit”, per poi entrare nel merito di alcuni gossip menzogneri.

“Non ho mai avuto un rapporto del genere“. Ha così ammesso con sincerità, tra le righe riportate dal settimanale, la figlia d’arte parlando di Fabrizio. “Siamo anime affini che si sono rialzate più volte” e perciò: “non abbiamo bisogno di dirci quanto ci vogliamo bene”.

Dunque, per concludere, nonostante le numerose dichiarazioni che avrebbero attestato il contrario, gli innumerevoli quanto spiazzanti cambiamenti di Fabrizio, e il comportamento di Asia: molto intenta a dedicarsi alla sulla sua famiglia in questo momento, fra i due personaggi sembra affermarsi ancora un grande rispetto. “È stato con me nei momenti più duri. Gli sono grata, averlo conosciuto è stato un bene e per lui io ci sarò per tutta la vita“.