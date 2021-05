“Ballando”, addio ad una stella del programma. Duro colpo per Milly Carlucci

La regina della pista da ballo più conosciuta della tv dovrà dire addio ad una figura importante del proprio programma di punta, commozione anche tra i fan.

Il talent show di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” è una delle trasmissioni di punta di Rai 1 che da moltissimi anni allieta i sabati sera di milioni di italiani che si divertono nell’ammirare le magnifiche coreografie proposte dalle squadre in gara.

Un programma da sempre ricco anche di colpi di scena e grandi emozioni, come avverrà nella prossima edizione autunnale che si prefigge già ricca di grandi novità, sia per i telespettatori che per gli stessi addetti ai lavori.

Sembra infatti ci sarà una sostituzione in giuria, un addio ed una new entry eccezionale che nessuno si aspettava. Capiamo chi sono le due persone che si scambieranno il testimone tra pochi mesi.

Ballando, new entry in giuria: il nome che non ti aspetti

Una delle colonne portanti del programma sono i suoi 5 agguerritissimi giudici, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Voci di corridoio però vogliono con insistenza la dipartita di uno di loro.

Pare che in autunno ci sarà l’addio di Guillermo Mariotto da “Ballando”. Non è ancora noto il motivo dell’abbandono dopo tanti anni di onorato servizio pubblico, si attendono maggiori conferme proprio dalla produzione e dal diretto interessato che forse vuole prendersi un po’ di tempo per sé e tornare al suo grande amore, la moda.

Il settimanale Oggi invece ha fatto trapelare che il suo degno sostituto dovrebbe invece essere una celebre giornalista molto attiva nel settore dello spettacolo. Anche qui però è ancora tutto molto top secret, dovremmo aspettare ancora un po’ per avere il nome definitivo.