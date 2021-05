Barbara Palombelli non sbaglia un colpo. Per lei solo successi: vi spieghiamo come è possibile tutto questo a “Forum”

La stagione televisiva si sta per chiudere e come sempre si tirano le somme. La pausa estiva come al solito è ormai alle porte e la classica programmazione andrà “in ferie”. Tra questi anche Barbara Palombelli e il suo “Forum”. A lei è toccato il compito di prendere in mano uno dei programmi storici di Canale 5 dopo tanti anni di conduzione di Rita Dalla Chiesa ed un passaggio di Paolo Perego.

La Palombelli ha dato alla trasmissione un tocco tuo suo, ha portato una ventata di rinnovamento, non facile da attuare, che al pubblico è piaciuto molto. Gli ascolti la premiano e la riempie di complimenti anche un noto nome della tv, Mauro Coruzzi, in arte Platinette.

Della Palombelli e del suo lavoro ha parlato nella sua rubrica, La Tv che vedo, pubblicata sul settimanale DiPiù. “Il compito che si presentava a Barbara Palombelli non era facile – ha spiegato Coruzzi – Lei però è riuscita a centrare l’obiettivo”.

Barbara Palombelli e il suo “Forum”, ecco perché piace

Ma quali sono, secondo Platinette, gli elementi che hanno decretato il successo di Barbara Palombelli al timone di “Forum”? Certamente, spiega l’esperto, si tratta di un programma che è uno dei punti di forza della programmazione di Canale 5 ma la moglie di Rutelli con il suo taglio giornalistico lo ha rinfrescato.

Per Platinette la giornalista è riuscita ad attualizzare i temi che si affrontano anche grazie agli ospiti illustri che ci sono in studio chiamati ad esprimere il loro parere sulle vicende che vengono portate in tribunale. Ottima scelta anche quella di riportare la presenza di personaggi famosi come Paolo Ciavarro.

Tutto questo poi è sostenuto dal fatto che il pubblico si immedesima in quello che succede in studio e con le vicende riportate dagli attori protagonisti, che come Platinette ha sottolineato, “Il sottilissimo confine tra reale e verosimile è talmente labile da essere facilmente superabile”.