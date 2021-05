“Beautiful”, anticipazioni puntata 27 maggio: tempo di confessioni

Beautiful, anticipazioni 27 maggio: Steffy non regge più la pressione e racconta tutta la verità a Liam.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy e Liam uniti nell’intento di smascherare Thomas. Lo Spencer è convinto che il rivale stia facendo di tutto per far ingelosire Hope e cerca di metterla in guardia, ma la Logan è troppo accecata dal suo affetto per Douglas per accorgersene. Anche Steffy ha capito le reali intenzioni di Thomas e non intende più coprirlo. Per ribellarsi al fratello, tuttavia, dovrà rivelare a Liam che non c’è stato niente di innocente e casuale nel bacio che si sono scambiati sulla scogliera. In verità è stato tutto parte del piano di Thomas per mettere in cattiva luce Liam di fronte a Hope. Adesso che Steffy l’ha capito, non può più tacere all’ex marito questo segreto.

Beautiful, anticipazioni 27 maggio: Carter parla con Zoe

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas farà di tutto per impedire a Steffy di raccontare tutta la verità a Liam. Il Forrester giocherà sui sentimenti della sorella, facendole notare che se il segreto non verrà mai fuori lei potrebbe avere una seconda chance con lo Spencer. Nonostante sia combattuta, Steffy sceglierà comunque la via della sincerità, rivelato finalmente a Liam i retroscena del loro bacio.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Carter non potrà più tacere. L’avvocato deciderà di affrontare Zoe e di metterla in guardia dal pericolo che corre sposando un uomo come Thomas. La verità, tuttavia, è che Carter prova dei sentimenti per la modella e non riesce ad accettare di vederla sposata con il Forrester.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, giovedì 27 maggio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand anche sulla piattaforma MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e notizie su possibili cambi di programmazione.