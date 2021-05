Borghi d’Italia: La suggestiva Tremosine sul Garda

In Lombardia ci sono moltissimi borghi nascosti e poco conosciuti ma davvero incantevoli, uno di questi è Tremosine sul Garda

Il borgo è affacciato sul suggestivo lago di Garda, ed è diviso in alcune frazioni sparse su diversi livelli di altitudine. Appartiene al Parco Alto Garda Bresciano e al suo interno ha molti preziosi lasciti artistici. Ha intorno ai 2000 abitanti ed è nella lista dei Borghi più belli d’Italia. Le origini del borgo risalgono addirittura a neolitico. Infatti è stata rinvenuta una stazione preistorica nella località di Pieve. Ci sono anche prove di insediamenti che risalgono all’epoca etrusca. Sono state rinvenute lapidi e corredi funerari con monete di bronzo, risalenti all’epoca romana che ha lasciato il segno.

Tremosine del Garda tra storia antica e bellezza naturale

La caratteristica di Tremosine è che sporge sul Lago come se fosse sospesa in aria. Questo da luogo a un panorama suggestivo e mozzafiato. C’è una terrazza famosa, si chiama La terrazza del brivido dalla quale si vede il lago in maniera unica e sembra di essere proprio sospesi. Fa quasi paura infatti, è a 350 metri di altezza sopra al lago. Il borgo dona tranquillità e bellezza naturale con il lago, le montagne e un atmosfera sia alpina che mediterranea. Tremosine è uno di quei luoghi che ancora conservano il fascino del passato con i ritmi lenti e un senso di familiarità unico. Vengono conservati e portati avanti anche i mestieri di un tempo, come procurarsi la legna prima dell’inverno per potersi scaldare bene e tagliare l’erba agli animali che pascolano.

Pieve di Tremosine è il capoluogo di Tremosine e si trova nella parte più alta, ci si arriva con una strada che collega le due zone ma un tempo si raggiungevano a piedi con un sentiero lungo e faticoso. Si percorreva la strada per svolgere le attività quotidiane, come portare la legna, il grano, l’olio e altri beni primari. Le due sponde si potevano raggiungere anche tramite dei barconi nell’800. La strada che si percorre oggi è chiamata la Forra di Tremosine ed è stata costruita nel 1913 da Arturo Cozzaglio, un corrispondente all’epoca della sua inaugurazione la definì la strada più bella del mondo.

Per il fatto che corre lungo il torrente Brasa attraversando scavi nella roccia e strapiombi mozzafiato. Sono molte le attrazioni da visitare a Tremosine tra chiese imponenti come quella di San Giovanni Battista, Piazza A. Cozzaglio da dove si può osservare il lago di Garda e il Monte Baldo. Sicuramente una meta unica e memorabile!