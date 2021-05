Bufera per le Ferragni, lite accesa tra Chiara e Valentina? Il retroscena

Fulmini e saette tra Chiara e Valentina Ferragni. C’è aria di bufera tra le due sorelle più famose del web. Scopriamo cosa è successo.

Energia negativa in casa Ferragni? Le sorella Chiara e Valentina sarebbero ai ferri corti. Le due bionde, in cima alla lista dei personaggi italiani più influenti sui social, si sarebbero scontrate.

Nel corso della sua avventura sul web, Chiara si è sempre mostrata molto legata alla famiglia. Nata da mamma scrittrice e padre dentista, è la figlia maggiore. Valentina e Francesca sono le sue sorelline per le quali ha dimostrato sempre molto affetto. Dalle innumerevoli apparizioni sui social, il trio si è mostrato molto unito in questi anni.

Sul feed di Chiara, l’influencer più seguita in Italia, sono apparse nel tempo dolci foto con le sorelle, ma in particolare con Valentina. Le due hanno da sempre un legame speciale.

Tensioni in casa Ferragni: tra Chiara e Valentina è lite accesa

Chiara Ferragni, oltre che influencer e imprenditrice di successo, è un personaggio molto positivo. Nel suo lavoro ricorre sovente ai social per lanciare messaggi di speranza e solidarietà. Se negli anni sono stati molti gli attacchi subiti da parte di infiniti haters, esistono profili creati ad hoc per attaccarla, lei è andata avanti perdonando chi l’ha criticata.

Il suo temperamento calmo e posato hanno sempre colpito il pubblico. Ma questa volta qualcosa sembra non essere andato per il verso giusto.

Infatti Chiara avrebbe avuto una pesante lite con la sorella Valentina. L’indiscrezione è stata divulgata dal noto giornalista Pirrotta durante il format di Adriana Volpe, “Ogni Mattina”, in onda su Tv8. Quest’ultimo ha raccontato come vi sarebbero stati fulmini e saette tra le due. Il motivo della lite sembra essere lavorativo. Di recente Valentina ha lanciato una sua linea di gioielli. Alcune amiche della fondatrice di The Blonde Salad avrebbe puntato il dito contro i modelli in quanto copie delle loro creazioni.

Ma a questo si aggiunge altro. Se in questi mesi Chiara si è dedicata sempre di più al suo brand, incentrato sulla produzione di abiti, sembrerebbe anche lei voler debuttare nel mondo degli accessori. Una volontà che avrebbe infastidito molto la sorella. “Valentina non l’ha presa bene. Il mio santo mi dice che c’è stata una discussione abbastanza accesa”, le parole di Pirrotta.

Non resta che aspettare per scoprire se Chiara porterà avanti il nuovo progetto nonostante i dissidi con Valentina. Intanto la speranza dei fan è che le due sorelle possano chiarirsi e che ritorni il sereno in casa Ferragni.