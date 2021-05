Cani Vip, conoscete il cane di Bianca Atzei? Tutto su Mela

E’ uno dei cani vip più famosi del web insieme alla sua padroncina: si tratta del cane di Bianca Atzei. Le curiosità su Mela

Lei è una delle voci più belle del panorama italiano ma anche un volto noto della tv e dei social. Parliamo di Bianca Atzei, la bella sarda che si fa apprezzare su Instagram oltre che anche dal gossip per via dei suoi amori.

Oggi è felice accanto alla Iena Stefano Corti. Due anni insieme e dolori per via della fine della storia con Max Biaggi messi da parte. Nelle giornate di Bianca però c’è anche un’altra presenza che proprio non possiamo non nominare.

Si tratta del suo cagnolino Mela che spessissimo vediamo sui social, abbracciato alla sua dolce padroncina. La cantante è una grande amante degli animali e in diverse occasioni lo ha dimostrato senza remore.

Cane di Bianca Atzei, le curiosità su Mela

Si chiama Mela il dolce amico a quattro zampe di Bianca Atzei. Un batuffolo dal pelo chiaro che si fa voler bene a prima vista. La cantante lo coccola e lo riempie di attenzioni.

Mela, infatti, nello scorso anno, non è stato molto bene. Soffriva di attacchi epilettici e si è dovuto sottoporre a degli esami specifici. Giorni molto difficili per la cantante che è stata in apprensione, preoccupata per le sorti del suo cane.

Per fortuna tutto si è concluso al meglio. Mela non aveva nessun problema grave e Bianca ha potuto festeggiare insieme al suo cucciolo. Proprio in questa occasione ha sottolineato come i cani si sanno far voler bene e come riescono ad entrare in modo forte nella vita delle persone.

Di grande aiuto è stato Mela per la cantante durante il lockdown. Le ha tenuto compagnia e l’ha aiutata a tenere alto l’umore.

Diversi gli scatti con i quali l’artista sarda ha documentato tutto questo. E ai follower che le hanno fatto notare “è proprio vero che il cane tiene compagnia” lei ha risposto “Di più” seguito da due cuori.